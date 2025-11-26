ETV Bharat / state

फलटण-पंढरपूर पालखी मार्गावर मोठा अपघात; भरधाव मिनी ट्रॅव्हल्सची दुभाजकाला धडक, एक ठार, सात जखमी

फलटणकडून पंढरपूरकडं निघालेल्या भरधाव मिनी ट्रॅव्हल्सच्या अपघाताची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. अपघाताचा व्हिडिओ पाहून काळजाचा थरकाप उडतो.

SATARA PHALTAN ACCIDENT
फलटण-पंढरपूर पालखी मार्गावर मोठा अपघात (CCTV)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 4:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : भरधाव मिनी ट्रॅव्हल्सवरील चालकाचा ताबा सुटल्यानं ट्रॅव्हल्स दुभाजकाला धडकून भीषण अपघात झाला. या अपघातात एकजण जागीच ठार झाला तर सात जण जखमी झालेत. फलटण तालुक्यातील बरड गावच्या हद्दीत पालखी मार्गावर बुधवारी पहाटे झालेल्या या भीषण अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. अपघाताचा व्हिडिओ पाहणाऱ्याच्या काळजाचा ठोका चुकत आहे. अपघाताची नोंद करण्याची कारवाई सुरू असल्यानं मृत आणि जखमींची नावं समजू शकली नाही.

ट्रॅव्हल्स थेट दुभाजकावर आदळली : घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, भरधाव वेगात मिनी ट्रॅव्हल्स पालखी मार्गावरून पंढरपूरकडं निघाली होती. फलटण तालुक्यातील बरड गावच्या हद्दीत एका छोट्या वळणावर ट्रॅव्हल्स थेट दुभाजकावर जाऊन आदळली. चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्यानं हा अपघात झाल्याची प्रथमदर्शनी माहिती समोर येत आहे. रस्ता ओलांडणाऱ्या एका व्यक्तीचा या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. तर सात जण जखमी झालेत. एक शाळकरी तरुण या अपघातातून थोडक्याच वाचल्याचं सीसीटीव्हीतील फुटेजमध्ये दिसत आहे.

फलटण-पंढरपूर पालखी मार्गावर मोठा अपघात (CCTV)

रस्ता ओलांडणारा पादचारी जागीच ठार : संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावर नेहमीच मोठी रहदारी असते. रस्त्याकडेच्या थांब्यावर प्रवासी उभे असतात. त्यामुळं या मार्गावर अनेकदा मोठ्या अपघातांमध्ये नागरिकांचा बळी गेला आहे. बरड इथं झालेल्या अपघातावेळी देखील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नागरिक उभे असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे. दोघेजण रस्ता ओलांडण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध डिव्हायडरमध्ये उभे होते. त्याचवेळी भरधाव मिनी ट्रॅव्हल्स दुभाजकावर आदळली. फलटण पोलिसांनी अपघात स्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं आहे.

पालखी मार्गावर वारंवार अपघात : सातारा, पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पालखी मार्गावर वारंवार भीषण अपघात होत आहेत. या वर्षात झालेल्या अपघातांमध्ये अनेक नागरिकांचा बळी गेला आहे. विविध उपाययोजना करुनही अपघातांचं सत्र थांबलेलं नाही. त्यामुळं पालखी मार्ग अपघातांचे हॉटस्पॉट ठरू लागलेत. पंढरपूरला भाविक देवदर्शनासाठी जात असतात. त्यांच्या वाहनांचे देखील यापूर्वी भीषण अपघात झाले आहेत.

हेही वाचा :

  1. शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांचा अपघात, घराजवळ नातवासोबत फिरत असताना कारनं दिली धडक
  2. विजापूर-गुहागर महामार्गावर मद्यधुंद तरुणीचा धिंगाणा; वाहने अडवून बसली बोनेटवर, महिलांनी दिला चोप
  3. 'हळदी'हून परताना कारचा भीषण अपघात; आठवडाभरानं होणाऱ्या विवाहाची तयारी करणाऱ्या तरुणासह मित्र ठार

TAGGED:

फलटण अपघात
मिनी ट्रॅव्हल्स
पालखी मार्गावर मोठा अपघात
PHALTAN PANDHARPUR PALKHI ROAD
SATARA PHALTAN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.