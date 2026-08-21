मुंबईतील कुर्ल्यात क्रेनने जेसीबी उचलताना दोन्ही कोसळले; दहा जण जखमी, क्रेनचा काही भाग रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर पडला
कुर्ल्यामध्ये क्रेन कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत दहा जण जखमी झाले.
Published : August 21, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 8:25 AM IST
मुंबई - क्रेन कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत दहा जण जखमी झाल्याची माहिती बीएमसीनं दिली आहे. क्रेनद्वारे जेसीबी मशीन उचलताना ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील कुर्ला परिसरात ही घटना घडली. या दुर्घटनेत क्रेन आणि जेसीबी दोन्ही मशीन खाली कोसळल्या. क्रेनने जेसीबी शिफ्ट करत असताना हा परिसर रिकामा करण्यात आला होता, त्यामुळे मोठा अपघात टळला. परंतु हा अपघात शुक्रवारी पहाटे तीनच्या सुमारास घडला.
जेसीबी आणि क्रेन कोसळली - कुर्ला परिसरात शुक्रवारी पहाटे तीन वाजता भीषण दुर्घटना घडली. एका क्रेनच्या मदतीनं जेसीबी उचलत असताना ही दुर्घटना घडली. क्रेनने जेसीबी मशीन उचलल्यानंतर उंचावर असताना अचानक क्रेन आणि जेसीबी दोन्ही खाली कोसळले. या अपघातात खाली उभे असणारे दहा जण जखमी झाले आहेत.
काय घडलं नेमकं? - प्राथमिक माहितीनुसार, कुर्ला आणि ट्रॉम्बे दरम्यान मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) एका प्रकल्पाचं काम सुरु आहे. यावेळी एक जेसीबी मशीन दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात येत होती. त्यासाठी क्रेननं ही जेसीबी मशीन उचलून दुसऱ्या ठिकाणी ठेवली जात होती. त्यावेळी हा परिसर खाली करण्यात आला होता. मात्र, काहीजण या भागात हजर होते. क्रेननं जेसीबी उचलली आणि अचानक क्रेन व जेसीबी दोन्ही खाली कोसळले. यानंतर घटनास्थळी जोरदार आवाज आला.
जखमींना रुग्णालयात केलं दाखल - दुर्घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पालिकेचे कर्मचारी, पोलीस, स्थानिक प्रशासन, अग्निशामक दल, रुग्णवाहिका घटनास्थली दाखल झाले. या घटनेत जखमी झालेल्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या बीएमसीच्या एल वॉर्डच्या कनिष्ठ अभियंत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या ठिकाणी म्हाडाकडून अतिक्रमण हटविण्याची किंवा पाडकामाची कारवाई सुरू करण्यात येणार होती. या कारवाईसाठी क्रेन उभी करण्याचे काम सुरू असताना ही दुर्घटना घडली. क्रेन माउंट करण्यासाठी जेसीबी मशीनचा वापर केला जात होता. त्याचवेळी क्रेनचा तोल जाऊन ती लगतच्या झोपडपट्टी परिसरावर कोसळली.
सर्व जखमी स्थिर - या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या एकूण आठ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यापैकी सहा जणांना सायन रुग्णालयात आणि दोन जणांना कुर्ला भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. बीएमसीच्या सायन रुग्णालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिथे दाखल करण्यात आलेले सर्व सहा जखमी स्थिर आहेत. तसेच भाभा रुग्णालयात दाखल असलेल्या दोन्ही जखमींची प्रकृतीही स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले.
घटनेची सविस्तर चौकशी सुरू - जखमींची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. तसेच या दुर्घटनेत आणखी कोणी जखमी झाले आहे का किंवा कोणी ढिगाऱ्याखाली अथवा क्रेनखाली अडकले आहे का, याची माहिती मिळविण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. दुर्घटनेचे नेमके कारण आणि क्रेन उभी करताना सुरक्षेच्या कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, याबाबतही पुढील तपासानंतर अधिक माहिती स्पष्ट होणार आहे.
पहाटे झालेल्या या दुर्घटनेत हायड्रॉलिक क्रेनच्या मदतीने ग्राउंड प्लस 17 मजली बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या वर जेसीबी नेण्याचं काम सुरू होतं. या इमारतीत पाडकामाचं काम सुरू असताना हा अपघात झाला. या प्रक्रियेदरम्यान हायड्रॉलिक क्रेनचा काही भाग हाय-टेन्शन रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर, कुर्ल्यातील कुरेशी नगर परिसरातील लगतच्या झोपड्यांवर, सम्राट अशोक नगर रस्त्यावर तसेच म्हाडाच्या इमारतीच्या कंपाउंड वॉलवर कोसळला. या मार्गावरून मध्य रेल्वेच्या मालगाड्यांची वाहतूक केली जाते.
रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील दुर्घटनेदरम्यान क्रेन रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर कोसळली. संबंधित रेल्वे मार्गावर केवळ मालगाड्यांची वाहतूक होत असल्याने लोकल सेवेला या घटनेचा फटका बसलेला नाही.
चारचाकी वाहनांचेही नुकसान - दरम्यान, ओव्हरहेड वायरवर कोसळलेली मोठी क्रेन हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. याशिवाय म्हाडाच्या इमारतीच्या आवारात पार्क केलेल्या तीन ते चार चारचाकी वाहनांचेही नुकसान झाले. या दुर्घटनेत एकूण 10 जण जखमी झाले असून, त्यापैकी आठ जणांना सायन रुग्णालयात, तर दोघांना कुर्ला भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
जखमींची नावं पुढीलप्रमाणे - सायन रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नवीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेथे दाखल आठ जखमींमध्ये जगरुल्ला नबी मोहम्मद खान (63), अहमद नियाज अहमद (3 महिने), अतिकुर रेहमान (60), हकुम शेख (36), नुमान खान (21), रेहमान खान (19), सूरज गौर (10) आणि अकबर (40) यांचा समावेश आहे. या सर्व जखमीवर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. तर कुर्ला भाभा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शीतल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजू गौड (35) आणि आरती गौड (30) या दोघांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृतीही स्थिर आहे.
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