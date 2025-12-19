ETV Bharat / state

बुटीबोरी एमआयडीसीत मोठा अपघात; पाण्याची टाकी फुटल्यानं ३ कामगारांचा मृत्यू, अनेक कामगार जखमी

बुटीबोरी एमआयडीसीत एका कंपनीतील टँक टॉवर कोसळून त्याखाली काही मजूर दबल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे. या अपघातात आत्तापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला आहे.

BUTIBORI MIDC ACCIDENT NAGPUR
बुटीबोरी एमआयडीसीत मोठा अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 4:15 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
नागपूर : नागपूरच्या बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरातील आवाडा कंपनीत मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या कंपनीच्या आवारात बांधकाम सुरू असलेली पाण्याची टाकी अचानक फुटल्यानं हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती पुढं येत आहे. या अपघातात तीन कामगारांचा मृत्यू झाला आहे, तर आठ कामगार गंभीर जखमी झालेत. त्यांना बुटीबोरी येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. हा अपघात नेमका कसा झाला याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी 15 ते 20 कामगार हे त्या ठिकाणी काम करत होते.

अनेकांचा शोध सुरू : हा अपघात नेमका कशामुळे झाला? याबाबतची अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. बुटीबोरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झालेत. सर्वात आधी सर्वच जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयामध्ये दाखल केलं असून कुणी ढिगाऱ्याखाली तर दबलेलं नाही ना? याची खातरजमा केली जात आहे.

माध्यमांशी बोलताना नागपूर (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार (ETV Bharat Reporter)

पाण्याच्या दाब सहन न झाल्यानं टाकी फुटली : मागच्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात या कंपनीच्या निर्माणकार्यास सुरवात झाली होती. रिन्युएबल एनर्जीच्या क्षेत्रात ही कंपनी कार्यरत आहे. या प्लाँटमध्ये सोलर पॅनलची निर्मिती केली जाणार आहे. कंपनीत लागणारे पाणी साठवण्यासाठी चार टाक्या तयार केल्यात. त्यामध्ये पाणीसुद्धा भरलं होतं. मात्र, पाण्याचा दाब सहन न झाल्यामुळं त्यापैकी पाण्याची एक टाकी अचानक फुटली. यावेळी टाकीमध्ये असलेलं लाखो लिटर पाणी मोठ्या प्रवाहानं बाहेर आलं. यावेळी तिथं काम करत असलेले 10 ते 15 कामगार त्यात अडकले. यात तीन कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

BUTIBORI MIDC ACCIDENT NAGPUR
अपघातात फुटलेली पाण्याची टाकी (ETV Bharat Reporter)

टाकीच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह : ज्या टाकीमध्ये लाखो लिटर पाण्याची साठवणूक केली जात होती. त्या टाकीच्या गुणवत्तेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. त्या टाकीची क्षमता नसताना मोठ्या प्रमाणात पाणी का साठवलं? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरं कंपनी व्यवस्थापनाला द्यावी लागणार आहेत.

BUTIBORI MIDC ACCIDENT NAGPUR
पाण्याची टाकी (ETV Bharat Reporter)

कंपनीचं मोठं नुकसान : पाण्याच्या टाकीशेजारीही बांधकाम सुरू होतं. ज्यावेळी पाण्याची टाकी फुटली. त्यावेळी तिथं काम करणारे कामगार काही अंतरावर फेकले गेले. तसंच तिथं असणार साहित्यसुद्धा काही दूरपर्यंत वाहून गेलं. त्यामुळं कंपनीचं मोठं नुकसान झालं आहे.

BUTIBORI MIDC ACCIDENT NAGPUR
फुटलेली पाण्याची टाकी (ETV Bharat Reporter)

अपघाताचा तपास सुरू : या घटनेची माहिती समजताच नागपूर (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. "निर्माणाधीन असलेल्या वॉटर टँकचं टेस्टिंग सुरू असताना या टँकचा अचानक अपघात झाला. यात आतापर्यंत तीन कामगारांचा मृत्यू तर तीन कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत," अशी माहिती नागपूर (ग्रामीण) पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दिली.

Last Updated : December 19, 2025 at 5:04 PM IST

