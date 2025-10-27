डॉक्टर तरूणी आत्महत्या प्रकरण : मुख्य संशयित आरोपी गोपाल बदनेला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी, सरकारी वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद
सातारा इथल्या डॉक्टर तरुणीनं आत्महत्या केल्यानं राज्यभर खळबळ उडाली. या डॉक्टर तरुणी आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी गोपाल बदने याला न्यायालयानं पोलीस कोठडी ठोठावली आहे.
सातारा : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुख्य संशयित आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदनेला रविवारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी आरोपी आणि सरकार पक्षाच्या बाजूनं जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयानं पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदनेला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली .
गोपाल बदनेनं चारवेळा बलात्कार केल्याचा आरोप : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरूणीनं आत्महत्येपूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने यानं आपल्यावर चारवेळा अत्याचार केल्याचं हातावर लिहलं होतं. तसंच प्रशांत बनकर यानं शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचंही सुसाईड नोटमध्ये म्हटलं होतं. या घटनेनंतर दोन्ही संशयित फरार झाले होते. तसेच या घटनेचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. फलटण प्रकरणातील दोन्ही संशयित आरोपी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. प्रशांत बनकर याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी (शनिवारी) रात्री मुख्य संशयित आरोपी गोपाल बदने हा फलटण पोलीस ठाण्यात हजर झाला. रविवारी मुख्यमंत्री फलटण दौऱ्यावर होते. त्यापूर्वीच बदने हजर झाल्यानं तर्कवितर्क लढवण्यात आले.
गोपाल बदनेला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी : संशयित आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने याला रविवारी दुपारी पोलीस बंदोबस्तात जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं. पोलिसांनी सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयानं त्याला पाच दिवसांची कोठडी सुनावली. यावेळी बदनेचे वकील राहुल धायगुडे यांनी आरोपीचा यात कोणताही दोष नसून त्याला गोवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं सांगत एकच दिवस कोठडी देण्याची विनंती केली. सरकारी पक्षाच्या वतीनं वकील सुचिता वायकर-बाबर यांनी आरोपीच्या मेडिकल टेस्ट, मोबाईल, वाहन तसेच घटनास्थळाचा तपास करायचा असल्यानं आरोपीला सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयानं संशयित आरोपी गोपाल बदनेला पाच दिवसांची कोठडी सुनावली.
