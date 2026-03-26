सर्व मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांमध्ये पुढील स्थानकाची सूचना देणं सुरू करा, हायकोर्टाचे रेल्वे प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश

'वंदे भारत एक्सप्रेस'प्रमाणे इतर सर्व रेल्वे गाड्यांमध्येही पुढील स्थानकाची उद्घोषणा करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

फाईल फोटो - भारतीय रेल्वे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 6:55 AM IST

मुंबई - 'वंदे भारत एक्सप्रेस'प्रमाणे इतर सर्व रेल्वे गाड्यांमध्येही पुढील स्थानकाची उद्घोषणा करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळं प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

काय होती घटना? - रोहिदास कुमावत हा प्रवासी मनमाड-गुवाहाटी गाडीऐवजी एकदा घाईघाईत नजरचुकीनं दुसऱयाच एक्सप्रेसध्ये चढला. मात्र, गाडी सुरु झाल्यानंतर आपली चूक लक्षात येताच त्यानं त्यातून उतरण्याचा प्रयत्न केला. त्या गडबडीत तो चालत्या ट्रेनमधून फलाटावर खाली पडला. यात त्याच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. याच्या भरपाईसाठी त्यानं रेल्वे प्राधिकरणाकडं नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केला असता रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणानं तो फेटाळून लावला. याप्रकरणात स्वतःच्या चुकीमुळं या प्रवाशाला दुखापत झाली. त्यामुळे यासाठी याप्रकरणात नुकसान भरपाई देता येणार नाही, असं 31 जानेवारी 2018 रोजी न्यायाधिकरणानं हा दावा फेटाळताना आपल्या निकालातून स्पष्ट केलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्याला दिलासा - याविरोधात या प्रवाशानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयानं ही याचिका मंजूर करत याचिकाकर्त्याच्य बाजूनं आपला निकाल दिला. कोणताही प्रवासी जाणूनबुजून स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून धावत्या ट्रेनमधून उतरणार नाही. अशा गडबडीच्या परिस्थितीत प्रवाशाच्या मानसिकतेचाही विचार व्हायला हवा, असं नमूद करत उच्च न्यायालयानं या प्रवाशाला 80 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? - धावत्या ट्रेनमधून उतरण्याचा प्रयत्न कोणत्याही प्रवाशानं करु नये. जर चुकून एखादी ट्रेन पकडल्यास पुढच्या स्थानकावर उतरुन पुन्हा पाठी जावं. याकरता आपला जीव धोक्यात घालण्याचं काहीच आवश्यकता नाही. विनातिकीट असल्यास दंडाची रक्कम देऊन दुसरी ट्रेन पकडता येते, असा सल्ला आपल्या निकालातन न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी दिला. याचिकाकर्ता प्रवाशानं याप्रकरणात धावत्या ट्रेनमधून उतरणं अयोग्यच आहे. मात्र घाईघाईत हा प्रकार घडलाय हे नाकारता येणार नाही. तसेच अशा घटना भविष्यात होणार नाहीत याची काळजी रेल्वे प्रशासनानंही घ्यायला हवी. 'वंदे भारत'सारख्या आधुनिक एक्सप्रेसमध्ये पुढच्या स्टेशनची घोषणा होते, तसं झाल्यास असे प्रकार टाळता येतील, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालातून नमूद केली.

हेही वाचा -

  1. दादर-गोरखपूर गाडीवरून रेल्वे प्रशासनाला मनसेचा इशारा; प्रशासनाचं काय आहे म्हणणं?
  2. गॅस टंचाईचा रेल्वेला फटका: रनिंग रुम्समधील कर्मचाऱ्यांना एकवेळ भातावर मानावं लागलं समाधान, आता रेल्वेनं काढला तोडगा
  3. रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! उन्हाळी सुट्ट्यात रेल्वेनं फिरण्याचा प्लॅन करत असाल तर ही बातमी एकदा वाचाच

