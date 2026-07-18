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महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद! माहूरगडाच्या 'तांबूल प्रसादा'ला मिळाला मानाचा 'जीआय टॅग'; तिरुपती लाडूनंतर देशातील दुसरा बहुमान

नांदेडच्या माहूरगडावरील श्री रेणुका मातेच्या पारंपरिक आणि पाचक 'तांबूल प्रसादा'ला भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळाले असून, हा बहुमान मिळवणारा तो महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रसाद ठरला आहे.

TAMBUL PRASAD GI TAG
माहूरगडावरील श्री रेणुका माता (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 2:35 PM IST

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नांदेड : महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक शक्तीपीठ असलेल्या माहूरगडावरील श्री रेणुका मातेच्या भक्तांसाठी अभिमानाची बातमी समोर आली आहे. तिरुपती देवस्थानच्या प्रसिद्ध लाडूनंतर आता माहूरच्या तांबूल प्रसादाला मानाचा 'जीआय टॅग' म्हणजेच भौगोलिक मानांकन प्राप्त झालं आहे. या मानांकनामुळं तांबूल प्रसादाला राष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळाली असून, देशातील जीआय टॅग प्राप्त करणारा हा दुसरा प्रसाद, तर महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रसाद ठरला आहे.

तांबूल प्रसादाचं धार्मिक आणि आरोग्यदृष्ट्या महत्व अधोरेखित : माहूर येथील श्री रेणुका मातेच्या दर्शनानंतर भक्तांना दिला जाणारा तांबूल हा शतकानुशतकं चालत आलेला मुख्य प्रसाद आहे. धार्मिक परंपरा, स्थानिक संस्कृती आणि पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणाऱ्या या तांबूल प्रसादाचं वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन त्याला जीआय टॅग मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. ही संपूर्ण प्रक्रिया भौगोलिक मानांकन तज्ज्ञ डॉ. गणेश हिंगमीरे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. विशेष म्हणजे, हा तांबूल प्रसाद केवळ धार्मिक श्रद्धेचं प्रतीक नसून अन्नपचनासाठी उपयुक्त असल्याचेही अभ्यासातून सिद्ध झालं आहे. त्यामुळं या प्रसादाचं धार्मिक आणि आरोग्यदृष्ट्याही महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. जीआय टॅग मिळाल्यामुळं आता माहूरच्या तांबूल प्रसादाला देशभरात नवी ओळख मिळणार आहे. त्यामुळं तांबूल प्रसादाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळं माहूरच्या धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि पारंपरिक उत्पादनांना देखील मोठा फायदा होणार आहे. हा बहुमान माहूरसह संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब मानली जात आहे.

जीआय टॅगमुळं तांबूलसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली : माहूरच्या रेणुका माता तांबूल प्रसादाला मिळालेल्या जीआयमुळं महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा जपली गेली आहे. त्याचबरोबर जो समूह या तांबुलाशी निगडित आहे, त्या समूहाचं संवर्धनही झालं आहे. त्याचबरोबर अनेक फायदे या जीआयमुळं होणार आहेत. जीआय टॅग मिळल्यामुळं तांबूलसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठही मिळणार आहे. त्यामुळं रोजगार निर्मितीही होणार आहे. सर्वात म्हणजे देवीच्या भक्तांना ओरिजनल तांबूल मिळणार आहे. डुप्लिकेट तांबुलाला यापुढं कुठल्याही प्रकारे समर्थन होणार नाही, त्याला मज्जाव करण्यात येईल. थोडक्यात जीआयमुळं समृद्धीचा मार्ग नांदेडच्या माहूर ठिकाणच्या मंडळीसाठी खुला झाला आहे.

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TAGGED:

तांबूल प्रसाद
जीआय टॅग
माहूरगड रेणुका माता तांबूल प्रसाद
RENUKA MATA TAMBUL PRASAD
TAMBUL PRASAD GI TAG

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