महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीची नागपुरात मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
Published : February 7, 2026 at 1:20 PM IST
नागपूर - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून खासदार औद्योगिक महोत्सवांतर्गत नागपूरमध्ये ''ऍडव्होन्टेज विदर्भ 2026'' चे आयोजन करण्यात आलंय. उद्घाटन सोहळ्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत की, आज अतिशय महत्त्वाचे करार झालेत, पहिल्यांदा ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील गुंतवणूक विदर्भात आलेली आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपनीनं नेक्स्ट जनरेशन पद्धतीची कार तयार केलीय. विदर्भात इंडिकेटेड फॅक्टरी असेल यामध्ये एसयूव्ही कार आणि ट्रॅक्टर अशी दोन्ही प्रकारातील वाहनं तयार केली जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
15 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार : तसेच छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकमध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी गुंतवणूक करीत आहे. ते 15 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आल्याचं ते म्हणालेत. महिंद्राचा विचार केला तर 10 हजार लोकांना थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीतून रोजगार मिळणार आहे. तर इतरही गुंतवणूक आल्यात, त्यातून 5 ते 6 हजार लोकांना रोजगार मिळेल, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. आमच्याकडे चर्चा पूर्ण केल्यानंतर नवीन रेकॉर्ड इंडस्ट्री विभागाने केलाय. त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी पूर्ण करण्याचं काम इंडस्ट्रीयल विभागाने केलीय.
अजित पवारांच्या मृत्यूनंतरच्या राजकारणावर मुख्यमंत्र्यांची नाराजी : सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी हा शरद पवारांना मात देण्यासाठी करण्यात आलाय, अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर सुनील तटकरे यांनी गलिच्छ राजकारणाला सुरुवात केल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केलाय. यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. हे वादविवाद चुकीचे आहेत, निरर्थक पद्धतीचे आहेत. चुकीच्या पद्धतीने आरोप केले जाताहेत. प्रत्येक व्यक्ती यामध्ये राजकारण कसं करता येईल हा प्रयत्न करीत आहे हे चुकीचे आहे. राज्याचे एवढे मोठे नेते अजित पवार निघून गेले. प्रत्येक व्यक्ती जो काही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे ते अत्यंत चुकीचं आहे. अशा पद्धतीने होणाऱ्या खालच्या स्तरावरच राजकारण बंद झालं पाहिजे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
