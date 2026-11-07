"ते खोटे आणि कपटी..."; अजितदादांच्या निधनानंतर तटकरेंनी काय केलं? राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून महेंद्र थोरवेंचा गौप्यस्फोट!
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरून आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना 'खोटे आणि कपटी' म्हणत थेट निशाणा साधला आहे.
Published : November 7, 2026 at 3:47 PM IST
रायगड : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरून आता रायगडच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. कर्जतचे शिवसेना आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर थेट निशाणा साधत गंभीर आरोप केले आहेत. अजित पवार हयात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत तब्बल 13 बैठका झाल्या होत्या; मग अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी असल्याचा दावा करणारे सुनील तटकरे या बैठकांना का नव्हते? असा सवाल थोरवे यांनी उपस्थित केला आहे.
इतकेच नाही तर, विलीनीकरणाबाबत अजित पवार यांनी आपल्याला संपूर्ण कल्पना दिली होती, हे तटकरे यांचं वक्तव्य खोटं असल्याचा दावाही थोरवे यांनी केला आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर तटकरे यांनी सुरुवातीला अनभिज्ञता व्यक्त केली होती आणि आता मात्र ते वेगळी भूमिका घेत आहेत, असा आरोप करत थोरवे यांनी त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
यावेळी महेंद्र थोरवे यांनी आणखी एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांना फोन करून आपल्या बाजूनं वळवण्याचं प्रयत्न केले, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आपल्याला उपमुख्यमंत्रीपद आणि अर्थखातं मिळावं, यासाठी तटकरे यांची ही राजकीय रणनीती होती, असा दावाही थोरवे यांनी केला. मात्र, सुनेत्रा पवार यांच्या राजकीय खेळीमुळे तटकरे यांचा हा डाव यशस्वी झाला नाही, असंही ते म्हणाले. सुनील तटकरे यांच्यावर टीका करताना थोरवे यांनी अत्यंत कठोर शब्दांचा वापर केला. तटकरे यांना खोटे आणि कपटी व्यक्ती संबोधत त्यांनी थेट निशाणा साधला.
एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा चर्चेत असताना, दुसरीकडे अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षांतर्गत घडामोडींवरून नवे आरोप समोर येत आहेत. महेंद्र थोरवे यांच्या या आरोपांमुळे रायगडसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता महेंद्र थोरवे यांच्या या गंभीर आरोपांवर सुनील तटकरे काय प्रत्युत्तर देतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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