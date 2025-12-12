ETV Bharat / state

अखेर ठरलं; स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक महायुती एकत्र लढणार, एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक महायुती एकत्र लढणार असल्याची मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या भेटीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.

Eknath Shinde Local body elections
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 6:08 PM IST

नागपूर : "आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुती एकत्रितपणे लढणार असल्याचा निर्णय झालेला आहे. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासोबत चर्चा झालेली आहे. स्थानिक पातळीवरील कमिटी आता पुढील चर्चा करतील. जिथं कुठं अडचण येईल, तिथं वरिष्ठ हस्तक्षेप करून ती अडचण सोडवतील. महायुतीतील कुणालाही बाजूला ठेवण्याचा प्रश्न नाही. महायुती म्हणून एकत्र लढणार आहोत," अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नागपुरात केली. विशेष म्हणजे आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली.

महायुती आगामी निवडणूक लढवणार एकत्र : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये मोठं रणकंदन सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. अनेक ठिकाणी भाजपा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीही झाली. त्यामुळे महायुतीतील पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र आज शिवसेना पक्षप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. या भेटीत दोघांनी महायुती आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक एकत्र लढवण्यावर शिक्कामोर्तब केलं. याबाबत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासोबत चर्चा झालेली आहे. स्थानिक पातळीवरील कमिटी आता पुढील चर्चा करतील. जिथं कुठं अडचण येईल, तिथं वरिष्ठ हस्तक्षेप करून ती अडचण सोडवतील. महायुतीतील कुणालाही बाजूला ठेवण्याचा प्रश्न नाही. महायुती म्हणून एकत्र लढणार आहोत."

वरच्या पातळीवर चर्चेला सुरुवात : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्थानिक पातळीवर आणि वरच्या पातळीवर चर्चेला सुरुवात झालेली आहे. मी मुख्यमंत्री असतानाचे अडीच वर्ष आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचं एक वर्ष या साडेतीन वर्षात विकासाचे प्रकल्प आणि लोककल्याणकारी योजना या जनतेसमोर आहेत. त्यामुळे कामाच्या जोरावर आणि विकासाच्या अजेंड्यावर काम सुरू आहे, असंही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.

