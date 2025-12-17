एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघात महायुतीमध्ये ठिणगी; भाजपा कोपरी मंडळाची शिवसेनेशी युतीला हरकत
मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या कोपरी पाचपाखाडीत युतीमध्ये पहिली ठिणगी पडली आहे.
ठाणे : राज्यातील महापालिका निवडणुकीकरता भाजपा-शिवसेनेच्या महायुतीची घोषणा दस्तुरखुद्द भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केली होती. मात्र, वरिष्ठ नेत्यांचा हा निर्णय स्थानिक कार्यकर्त्याना न रुचल्यानं, एकनाथ शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या कोपरी पाचपाखाडीत युतीविरोधात पहिली ठिणगी ठाण्यात पडली आहे. भाजपा कोपरी मंडळच्यावतीनं शिवसेना पक्षाशी युतीबाबत ठाम हरकत नोंदवण्यात आली असून कोपरी मंडळ अध्यक्ष कृष्णा भुजबळ यांनी, शिवसेनेनं यापूर्वी केलेल्या कुचाळक्यांचा पाढाच जाहीर पत्रकार परिषदेत वाचला. तसंच, याबाबतचं निवेदन ठाणे निवडणूक प्रभारी आमदार संजय केळकर, आमदार ॲड. निरंजन डावखरे आणि भाजपा जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांना देखील पाठवलं आहे.
कार्यकर्त्यामध्ये नाराजीचा सूर : राज्यात भाजपा, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) महायुतीचं सरकार आहे. या तिन्ही पक्षांनी लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका महायुतीत लढवल्या होत्या. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देखील युती करण्याच्या निर्णयामुळं कार्यकर्त्यामध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. शिवसेनेशी युती न करण्याबाबत पहिली ठिणगी कोपरीत पडली आहे. भाजपा कोपरी मंडळ अध्यक्ष कृष्णा भुजबळ यांनी बुधवारी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेनं यापूर्वी केलेल्या भाजपा विरोधी कृत्यांची यादी वाचून शिवसेनेशी युती करण्यास ठाम हरकत नोंदवली आहे. यासंदर्भात भुजबळ यांनी भाजपा जिल्हाध्यक्ष आणि दोन्ही आमदारांना पाठवलेल्या निवेदनानुसार, ठाणे शहराचे आमदार संजय केळकर यांच्या कोपरीतील पाहणी दौऱ्यावरून सेनेच्या माजी नगरसेविका मालती रमाकांत पाटील यांनी माध्यमांमध्ये बेजबाबदार आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. वास्तविक हा पाहणी दौरा आरोग्य सेवेच्या प्रशासनाशी निगडीत असतानाही शिवसेना पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी जाहीरपणे अशा प्रकारचे वक्तव्य करणं हे लोकशाही मूल्यांना आणि प्रशासकीय शिस्तीला धरून नाही. त्यामुळं भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे.
कोपरी मंडळचे मत काय? : तसंच, प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून भाजपाचे प्रभाग अध्यक्ष प्रशांत जाधव तसंच प्रमोद चव्हाण यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करून, त्यांच्यावर खोट्या विनयभंग आणि ॲट्रॉसिटी सारख्या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. त्यावेळी मंडळ कार्यालयावरील भाजपाचा झेंडाही उतरण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. याच प्रभागात ठाणे पश्चिमेकडे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी आणि त्यांच्या हस्तकांनी गैरवर्तन करत प्रभाग अध्यक्ष प्रशांत जाधव यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता. यावेळी भाजपाचे माहिती फलकही फाडण्यात आले होते. या दुष्कृत्याबाबत शिवसेनेनं कुठलीही दिलगिरी व्यक्त केलेली नाही. वरील सर्व घटनांचा एकत्रित विचार करता, शिवसेना पक्षाशी कोणत्याही प्रकारची युती करणं हे भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनात्मक शिस्तीला, कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला आणि पक्षाच्या स्वाभिमानाला धरून नाही, असं कोपरी मंडळचं ठाम मत आहे.
भाजपा नेत्यांच्या विरोधात भाजपा कार्यकर्ते उभे : शिवसेना पक्षाशी प्रस्तावित किंवा सुरू असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या युतीस कोपरी मंडळचा स्पष्ट विरोध आहे. याची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशा विनंती अर्जावर स्वाक्षऱ्यांची मोहीम राबवून कृष्णा भुजबळ आणि भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठ नेत्यांनाच साकडं घातलं आहे.
राज्यात अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी : शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या कार्यकर्त्यांमधील वर्षानुवर्षे जुने वाद, जुन्या कोर्ट केसेस या सुरूच असून या संपलेल्या नाहीत. एकमेकांच्या विरोधात काम करत असताना झालेल्या हाणामाऱ्या या कार्यकर्त्यांनी मनावर घेतल्या असून याचा बदला घेण्याची या निवडणुका ही चांगली संधी आहे, असं कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती उभी राहणार असून यातून मार्ग काढावा लागणार आहे, मगच खऱ्या अर्थानं युती टिकू शकेल.
