रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची एकजूट; अध्यक्षपद भाजपाला तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीची वर्णी
रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतरही महायुतीची एकजूट दिसून येत आहे. झेडपी अध्यक्षपद भाजपाला तर उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आलं आहे.
Published : March 12, 2026 at 3:28 PM IST
रायगड - जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत अखेर एकमत झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. भाजपाचे मंगेश वाकडीकर यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मधुकर पाटील यांनी उपाध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा झेंडा फडकणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
अलिबाग येथे झालेल्या या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील विविध विषय समित्यांच्या सभापती पदांबाबतचा निर्णयही महायुती म्हणूनच घेण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली आहे.
दरम्यान अध्यक्षपद भाजपाला देण्यात आलं असलं तरी शिवसेनेलाही महत्त्वाच्या समित्या मिळणार असल्याची माहिती पुढे येत आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे युवा नेते जिल्हा परिषद सदस्य विकास गोगावले यांनी आम्ही वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्णयाचा आदर करू आणि त्यांचे आदेश मान्य करू असा पवित्रा घेतला आहे. अध्यक्ष पदासाठी आम्ही पाठिंबा दिला असून जिल्ह्यातील प्रलंबित पालकमंत्री पदाबाबतही तिन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते योग्य निर्णय घेतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनीही महायुती एकत्र येणं हे सकारात्मक पाऊल असल्याचं सांगितलं. रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व पक्षांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात येईल आणि रखडलेल्या पालकमंत्री पदाबाबतही वरिष्ठ पातळीवर योग्य निर्णय घेतला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अलिबाग येथे पार पडलेल्या या घडामोडींमुळे रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची ताकद एकत्र आल्याचं चित्र स्पष्ट झालं असून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीनंतर विषय समित्यांच्या सभापती पदांच्या वाटपाकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
