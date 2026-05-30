गोकुळ निवडणुकीत महायुतीची एकजूट; नवीन पॅनल स्थापन करत सतेज पाटलांना देणार टक्कर!

गोकुळच्या निवडणुकीसाठी कोल्हापुरात महायुती एकत्र आली असून, त्यांनी नव्या पॅनलची स्थापना केली.

गोकुळ निवडणुकीसाठी कोल्हापुरात महायुतीची बैठक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 30, 2026 at 9:35 PM IST

कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघाची (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणूक महायुतीने अखेर एकत्रितपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी कोल्हापूरमधील रेसिडेन्सी क्लबमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत गोकुळ निवडणुकीबाबत निर्णय घेण्यात आला. महायुतीच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी संयुक्तपणे 'छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी' या नावाखाली निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील महायुतीचे सर्व प्रमुख नेते बैठकीसाठी एकत्र आले होते. यावेळी सर्वांनी एकमताने हा निर्णय घेतला.

महायुतीचे नेते उपस्थित - गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक व आमदार डॉ. विनय कोरे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक व जनसुराज्य पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समीत कदम आदी महायुतीचे प्रमुख नेत्यांसह महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सर्व चर्चांना पूर्णविराम - बैठकीनंतर बोलताना डॉ. विनय कोरे म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हा सर्वांना महायुतीची बैठक घेण्यासाठी सांगितले होते. निवडणूक नियोजनाच्या अनुषंगाने सर्व नेतेमंडळींची एकसंघपणे अतिशय चांगली चर्चा झाली. मधल्या काळात आमच्यातीलच काही कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावलेल्या होत्या. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात महायुती एकत्र येणार की नाही, अशी शंका निर्माण झाली होती. आता त्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. आम्ही महायुती म्हणून एकसंघपणे सामोरे जाणार आहोत."

पंचवार्षिक निवडणुकीची घोषणा - कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या 2026–2031 या काळासाठीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची घोषणा 25 मे रोजी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा पुणे विभागाच्या सहकारी संस्था (दुग्ध) चे विभागीय उपनिबंधक, राजकुमार पाटील यांच्याकडून करण्यात आली. 25 संचालक पदांसाठी ही निवडणूक होत असून, जिल्ह्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपेक्षा गोकुळच्या निवडणुकीला सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात मोलाचे स्थान आहे.

महायुती विरुद्ध सतेज पाटील सामना - राजकीय दृष्टीकोनातून गोकुळची निवडणूक महत्त्वाची म्हणून पाहिली जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांनुसार, महायुतीच्या एकत्रित उतरण्याने महाविकास आघाडीचे नेते आणि काँग्रेस पक्षाचे विधान परिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्याविरोधात सामना अधिक तीव्र आणि नियोजित स्वरूपात पाहायला मिळणार आहे. आमदार सतेज पाटील यांनीही त्यांच्या 'राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी' या पॅनलची घोषणा केली. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा महायुती विरुद्ध सतेज पाटील असा सामना रंगणार आहे.

दरम्यान, आता आघाडीची घोषणा करत महायुतीने गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वच बाबतीत अच्छे दिन येतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात उमेदवार निवड प्रक्रियेला गती देण्यात येणार असून, जिल्हा पातळीवर गोकुळ निवडणुकीतील रंगत जोर धरणार आहे.

