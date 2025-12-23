ETV Bharat / state

महायुतीचं जागा वाटप अंतिम टप्प्यात; काही दिवसात जाहीर होणार फॉर्म्युला, नेत्यांनी दिली माहिती

राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी करत आहेत. दरम्यान ठाण्यात महानगरपालिकेसाठी लवकरच महायुतीची घोषणा होईल असं नेत्यांनी सांगितलं.

Mahayuti Thane Corporation Election
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मुलाखत देतना इच्छुक उमेदवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 7:47 PM IST

1 Min Read
ठाणे : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक झाल्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी राजकीय पक्ष विविध समीकरणांची तयारी करत आहेत. दरम्यान ठाण्यात भाजपा-शिवसेना यांच्यात युतीसाठी बैठका झाल्या. समन्वय समिती स्थापन झाली. परंतु अद्याप जागा वाटप न झाल्यामुळं भाजपा 'एकाला चलो रे'चा नारा देण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहे. यावर महायुतीमधील नेत्यांनी प्रतिक्रिया देत लवकरच महायुतीची अधिकृत घोषणा होईल असं सांगितलं.

बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा : शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात महायुतीसाठी बैठका झाल्या. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निकालानंतर भाजपाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. ठाण्यात भाजपा नेते आणि कोअर कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये निवडणुकीच्या अनेक विषयांवर चर्चा झाली.

प्रतिक्रिया देताना आमदार निरंजन डावखरे आणि खासदार नरेश म्हस्के (ETV Bharat Reporter)

भाजपा स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत? : "महायुती संदर्भात आम्ही सकारात्मक आहोत. आमचा आणि शिवसेनेचा प्रस्ताव यावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा होत आहे. त्यांनी आपला प्रस्ताव आम्हाला कळवणं अपेक्षित आहे. ठाण्यात महायुती करण्यासंदर्भात शिवसेनेशी चर्चा सुरू असून आज किंवा उद्या त्यांचा प्रस्ताव येईल. यानंतर यावर वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जाईल. प्रदेश कार्यालय जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असेल. मात्र, सध्या मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासाच्या दृष्टिकोनातूनच येत्या काळात निर्णय होताना दिसेल," असं आमदार निरंजन डावखरे यांनी सांगितलं.

प्राथमिक बोलणं झालं : "महायुती म्हणून लढण्याचा निर्णय आमच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार युती झाल्यावर जागा वाटप जाहीर होईल. सध्या इच्छुक म्हणून ज्यांनी अर्ज भरलेत त्यांच्या आम्ही मुलाखती घेत आहोत. निवडणुकीदरम्यान वेगवेगळ्या युती-आघाडी होत असतात. शिवसेनेनं (उबाठा) यापूर्वी काँग्रेसला जवळ केलं होतं. आता मनसेला जवळ करत आहेत. त्यामुळं त्यांची धरसोड ही वृत्ती समजून आली आहे. युतीबाबत प्राथमिक बोलणं झालं आहे. जी काय चर्चा सुरू असते ती माध्यमांना सांगण्यासाठी नाही. युती जाहीर करण्याचा आणि जागा वाटप करण्याचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेत असतात. त्यामुळे युती प्रोसेसमध्ये आहे. योग्य वेळेला यासंदर्भात वरिष्ठ जाहीरपणे बोलतील. जागावाटपाबाबत कुठलाच तिढा नाही," असं खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितलं.

