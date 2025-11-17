ETV Bharat / state

महायुतीची बोलणी अखेर थांबली; केसरकरांनी भाजपाला दिला जाहीर प्रस्ताव

आम्ही युतीबाबत वाट बघू अन्यथा स्वबळावर लढण्यास तयार आहोत, असा इशारा केसरकर यांच्याकडून देण्यात आला आहे. ते सावंतवाडीत बोलत होते.

Deepak Kesarkar gave a public proposal to BJP
दीपक केसरकरांनी भाजपाला दिला जाहीर प्रस्ताव (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 10:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महायुतीमधील बोलणी पुढे सरकत नसल्यानं शिंदे सेनेकडून भाजपाला अल्टिमेटम देण्यात आला असून, सावंतवाडीचे नगराध्यक्षपद आम्हाला द्या आणि वेंगुर्ले तुम्ही घ्या, असा जाहीर प्रस्तावही माजी मंत्री आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्याकडून देण्यात आला आहे. आम्ही युतीबाबत वाट बघू अन्यथा स्वबळावर लढण्यास तयार आहोत, असा इशारा केसरकर यांच्याकडून देण्यात आला आहे. ते सावंतवाडीत बोलत होते.

...तर आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत : माडखोल पंचक्रोशीतील अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला, तेव्हा माजी मंत्री दीपक केसरकर पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजू परब, महिला जिल्हाप्रमुख निता कविटकर, झेवियर फर्नांडिस, परीक्षित मांजरेकर, प्रेमानंद देसाई, सुरज परब, बंटी पुरोहित, दिनेश गावडे आदी उपस्थित होते. दीपक केसरकर पुढे म्हणाले की, या ठिकाणी आम्ही महायुती करण्यासाठी तयार आहोत. त्या संदर्भात बोलणी सुरू आहेत. अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, तसेच भाजपाकडून अद्यापपर्यंत अंतिम निर्णय सांगण्यात आलेला नाही. त्यामुळे उद्यापर्यंत आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत. त्यानंतरसुद्धा वाटाघाटी सुरू राहतील. परंतु तूर्तास फॉर्म भरणे महत्त्वाचे असल्यामुळे आम्ही तयारीत आहोत. प्रसंगी महायुती झाली नाही तर आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत, असंही दीपक केसरकर यांनी अधोरेखित केलंय.


वेंगुर्ला आम्ही भाजपासाठी सोडण्यास तयार : दीपक केसरकर पुढे म्हणाले की, सावंतवाडी नगरपालिका ही गेली अनेक वर्ष आमच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदावर आमचा दावा कायम राहणार आहे. या ठिकाणी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून ॲड. नीता कविटकर-सावंत यांना आम्ही संधी दिली आहे. त्या नक्कीच निवडून येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच जरी सावंतवाडीत आमचा दावा असला तरी वेंगुर्ला आम्ही भाजपासाठी सोडण्यास तयार आहोत, असेही केसरकर म्हणाले.

हेही वाचाः

TAGGED:

SHIVSENA PUBLIC PROPOSAL
BJP
दीपक केसरकर
DEEPAK KESARKAR ON MAHAYUTI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.