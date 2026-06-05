मंत्री चंद्रकांत दादांनी चंदगडसाठी काय केलं ? महायुतीच्या आमदाराचा घरचा आहेर
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या निवडणुकीचा बिगुल आता वाजला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीवरुन चांगलच राजकारण रंगलं आहे.
Published : June 5, 2026 at 8:32 PM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्याची आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या निवडणुकीचा बिगुल आता वाजला आहे. महायुतीकडून नेते ठराव जमा करण्यात गुंतले आहेत, तर महाविकास आघाडीकडून आमदार सतेज पाटील यांना एकाकी झुंज द्यावी लागणार आहे. मात्र महायुतीचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी सरकारमधील दोन मंत्र्यांना लक्ष करत तोफ डागली आहे. "मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी इतकी वर्ष मंत्री असून चंदगडसाठी काय केलं? असा सवाल करत आम्हाला विचारात घेत नसाल, तर आमदार सतेज पाटील यांना राजकारण सोडून गोकुळमध्ये मदत करेल," असा इशारा चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी दिला आहे.
गोकुळ दूध संघासाठी महायुतीची बैठक : गोकुळ दूध संघासाठी महायुतीचे नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे, जन स्वराज्य पक्षाचे संमित कदम, आमदार अमल महाडिक यांची नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीला महायुतीचे आमदार शिवाजी पाटील यांना बोलावण्यात आल्यानंतर आमदार पाटील यांचा पारा चढला. आज कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ यांच्यावर टीका करत संताप व्यक्त केला. "आमचे राष्ट्रीय नेते चंद्रकांत पाटील यांनी मला गोकुळच्या बैठकीला बोलावलं नाही. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांना बोलावलं. पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते संमित कदम यांना बोलावलं, कोल्हापूर जिल्ह्याचा, गोकुळचा संमित कदम यांचाशी संबंध नाही, पण आम्हाला बोलावले नाही. हे जर आम्हाला जमेत धरत नसतील, तर काँग्रेस आमदार सतेज पाटील आमचे विरोधक नाहीत. मुख्यमंत्री कडक शिस्तीचे आहेत, त्यांच्याकडं चुकीला माफी नाही. कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ 25 वर्षे मंत्री राहिले आहेत. त्यांनी चंदगड साठी काय केलं ? आम्हाला देखील भावना असतात, आम्ही किती सहन करायचं. गोकुळमध्ये तुम्ही, कोल्हापूर जिल्हा बँकेत तुम्ही, मंत्री तुम्ही, आम्ही जायचं कुठं.. आम्ही फक्त झेंडे घेऊन फिरायचं का? असा सवाल महायुतीचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी उपस्थित केला. तर चंद्रकांत पाटील हे देखील मंत्री आहेत, त्यांच्याकडं खूप मोठं पद आहे. दादांनी देखील चंदगडसाठी काही नाही, केलं याची खंत असल्याचंही आमदार पाटील यावेळी म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ही खंत बोलावून दाखवायची होती, पण विधान परिषद माघारीमुळे भेटता आलं नसल्याचंही आमदार पाटील म्हणाले.
जिल्ह्यात भाजपाची ताकद मर्यादित : कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना स्ट्राँग आहे. भाजपा कुठं आहे, असा सवाल उपस्थित करत आमदार शिवाजी पाटील म्हणाले. "जिल्ह्यामध्ये महाडिक परिवार खूप सक्षम आहे. अमल महाडिक आमदार आहेत, दुसरे आमदार आवडे आहेत, मग पक्ष वाढणार कधी ? त्यामुळे मी थांबणार नाही, कोणाच्या दबावाला बळी पडणार नाही. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांसाठी मी लढत राहणार. कार्यकर्त्यांनी काय करायचं हे कोणीही समजून सांगत नाही. प्रत्येकजण स्वार्थ पाहत आहे, एका घरात अनेक पद आहेत. प्रत्येकाला वाटतं माझ्या मागे देवेंद्र फडणवीस आहेत, तेच मला बोलायला सांगत असतील. माझ्या पाठीशी देवेंद्र फडणवीस आहेत, पण गोकुळ बाबतचा लढा माझा होता. 1310 संस्था आमच्यावर लादल्या नसत्या, तर आम्ही आहे, तसं निवडणुकीला सामोरं गेलो असतो. काही चुका होत्या म्हणून गोकुळवर प्रशासक लागला. याच प्रशासकाला मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील हे सकाळ, दुपार , संध्याकाळ फोन करतात आणि मेसेज करतात. गोकुळचे प्रशासक सुद्रिक यांनी तुमचे ऐकू की मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांचे ऐकू असं बोलत आहेत. मी प्रामाणिक काम करत असेल तर मुख्यमंत्री पाठीशी असतील, मी जर चुकीचं काम करत असेल तर मुख्यमंत्री मला थांबवतील. मला कोणी टार्गेट करण्यासारखा मी कार्यकर्ता नाही. मी घाबरणारा आणि लाचार होणारा कार्यकर्ता नाही. गोकुळ ही सुरुवात आहे, नंतर केडीसीसीची निवडणूक आहे. मी लढत राहणार, माझ्या भावना ह्या प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या लक्षात ग्राउंडचे राजकारण आलं पाहिजे. ग्राउंड लेव्हलवर काय चाललंय हे दादांच्या कानावर कोणी घालत नाही. मी असं बोलल्यामुळे परिणाम काय होतील माहीत नाही, पण मी अन्यायावर बोलत राहणार आहे."
तर आमदार सतेज पाटील यांच्यासाठी राजकारण सोडून येईन : महायुतीत असतानाही मानसन्मान मिळत नसेल, तर आमदार सतेज पाटील हे माझे राजकीय विरोधक असले तरी गोकुळमध्ये राजकारण सोडून येईन. या लोकांनी मानसन्मान द्यायला पाहिजे. मी लाचार होऊन कोणाच्या मागे झुकून जाणार नसल्याचा इशाराही आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी महायुतीच्या नेत्यांना दिला आहे. आता गोकुळ दूध संघाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत एकसंघ महायुती दिसत असली, तरी सर्व काही अलबेल आहे, अशी परिस्थिती नाही. याचाच फायदा आमदार सतेज पाटील उठवणार का याकडं जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
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