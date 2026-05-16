सातारा झेडपीतील सत्तानाट्यानंतर शंभूराज देसाई मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीत, गोरेंना बाजूला सारून फडणवीसांनी देसाई यांना घेतलं गाडीत
सातारा जिल्हा परिषदेतील राड्यानंतर महायुतीच्या मंत्र्यांमध्ये निर्माण झालेला तणाव मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात निवळला आहे.
Published : May 16, 2026 at 8:11 AM IST
सातारा - जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीतील राड्यानंतर गेली अडीच महिने दुरावा असलेले महायुतीतील तीन मंत्री एका मंचावर आले. एवढंच नाही तर हेलिपॅडवरून कार्यक्रमाकडे जाताना मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाईंना आपल्या गाडीत घेऊन शेजारी बसवल्याचं पाहायला मिळालं. काही दिवसांपासून साताऱ्यातील महायुतीच्या नेत्यांमध्ये असलेला तणाव यानिमित्ताने निवळण्यास सुरूवात झाली असल्याचं मानलं जात आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक 20 मार्च रोजी झाली. त्या दिवशी जिल्हा परिषदेत झालेला राडा संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. महायुतीतले चार मंत्रीच एकमेकांना भिडले होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे एकतर्फी वर्तन देखील पाहायला मिळाले होते. त्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. झटापटीत स्वतः पालकमंत्री जखमी झाले. सदस्यांची फोडाफोडी, अपहरणाचा गुन्हा, सभागृहाच्या बाहेरच दोन सदस्यांना पोलिसांनी केलेली अटक, असा हाय व्होल्टेज ड्रामा झाला होता.
भाजपाकडे सत्ता स्थापन करण्यासाठीचे बहुमत नसताना अखेरच्या दिवशी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) सदस्यांना फोडून नाट्यमयरित्या दोन्ही पदे भाजपाने आपल्या पदरात पाडून घेतली होती. प्रशासनाला हाताशी धरून हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावून घेतल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आक्रमक झाले होते. सातारा झेडपीच्या सत्तासंघर्षात मंत्र्यांना झालेल्या धक्काबुक्कीचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले होते. तेव्हापासून महायुतीत तणाव निर्माण झाला होता. भाजपा आणि शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी एकमेकांशी अबोलाच धरला होता.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 5 लाख घरांच्या लोकार्पण कार्यक्रमासाठी साताऱ्यात आल्यानंतर हेलिपॅडवरून कार्यक्रमाकडे जाताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाईंना आपल्या गाडीत शेजारी बसवलं. चालकाच्या बाजूला भाजपाचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले बसले होते. कार्यक्रमात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पालकमंत्र्यांचा सत्कार केला. त्यानंतर शंभूराज देसाईंनी आपल्या भाषणात मंत्री गोरे आणि शिवेंद्रराजेंचा उल्लेख केला. सत्ता संघर्षानंतर अडीच महिन्यांनी शंभूराजे, शिवेंद्रराजे आणि जयकुमार गोरे एकाच मंचावर आले आणि अबोला संपवला.
