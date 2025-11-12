महाराष्ट्रात महायुती पण सावंतवाडीत राष्ट्रवादीचा एकला चलो रेचा नारा
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वबळावर लढण्यास पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना हिरवा कंदील दाखवला होता, पण अवघ्या काही तासांत युतीच्या चर्चा पाहायला मिळाल्या.
Published : November 12, 2025 at 12:45 PM IST
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात महायुतीमधील शिंदे सेना आणि भाजपा यांच्यात युती व्हावी म्हणून वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असतनाच या युतीच्या चर्चेतून राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला लांब ठेवण्यात आल्याने आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आक्रमक झाला असून, सावंतवाडीत त्यांनी नगराध्यक्षाचा उमेदवार जाहीर करीत एक प्रकारे दोन्ही पक्षांनाच इशाराच दिला आहे.
शिंदे सेनेचे पदाधिकारी आणि भाजपा यांच्यात युतीबाबत चर्चा : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वबळावर लढण्यास पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना हिरवा कंदील दाखवला होता, पण अवघ्या काही तासांत युतीच्या चर्चा पाहायला मिळाल्या. शिंदे सेनेचे पदाधिकारी आणि भाजपा यांच्यात युतीबाबत चर्चाही सुरू झालीय. मात्र या सर्व चर्चांपासून राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला लांब ठेवण्यात आलं आहे, यावरून आता अजित पवार गटाकडून युतीला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे.
आता युती शक्य नसल्याचे स्पष्ट : यात राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष उदय भोसलेंकडून पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत नगराध्यक्षासह उमेदवार जाहीर केले आहेत, यावरून आता युती शक्य नसल्याचे स्पष्ट होतंय. यावर भोसले म्हणाले की, सावंतवाडी नगरपरिषद निवडणूक लढवण्यावर आम्ही ठाम आहोत, जर आम्हाला शिंदे सेना किंवा भाजपा विश्वासात घेत असेल आणि समाधानकारक तोडगा काढणार असतील तरच युतीत सहभागी होऊ अन्यथा एकला चलो रेची भूमिका घेऊ, असा थेट इशारा दिला आहे.
...तर आम्हाला आमची ताकद दाखवावी लागेल : सावंतवाडी मतदारसंघात आम्हाला समोरचे पक्ष कोण विचारत नाही हे योग्य नाही. आमची पण या मतदारसंघात ताकद आहे. पण कोण आम्हाला कमी लेखत असेल तर आम्हाला आमची ताकद दाखवावी लागेल. आमच्याकडे नगराध्यक्षासह 20 उमेदवार तयार आहेत, पण आम्ही युतीमध्ये कुठेही दरारा निर्माण होऊ नये म्हणून प्रयत्न करतोय, याचा अर्थ असा नाही की, कोण आम्हाला विश्वासात घेणार नाही हे योग्य नाही. राष्ट्रवादी अजित पवार गटांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आलीय.
आमची महायुती व्हावी, अशी इच्छा : स्थानिक पातळीवर अद्यापही आम्हाला कोणालाही चर्चेसाठी बोलावण्यात आलेले नाही, आमची महायुती व्हावी, अशी इच्छा आहे, त्यासाठी आम्ही आमचे दरवाजे खुले ठेवले आहेत. परंतु आम्हाला कोणीही कमी लेखू नये, उद्या मतदानानंतर निकालावेळी उमेदवार पराभूत झाल्यास त्याला भाजपा आणि शिंदे शिवसेना हे दोन्ही पक्ष जबाबदार राहणार आहेत, असंही उदय भोसले म्हणाले.
हेही वाचाः
'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह कोणाचं? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणीची शक्यता
रोहित आर्याच्या मृत्यूबाबत दाखल याचिका वकील सातपुतेंनी हायकोर्टाच्या दट्ट्यानंतर घेतली मागे