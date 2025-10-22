ETV Bharat / state

निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीच्या आमदारांना 'दिवाळी' भेट; प्रत्येकी २ कोटींचा निधी मंजूर

महायुतीच्या आमदारांना राज्य सरकारनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत प्रत्येकी २ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आमदारांसाठी ही एकप्रकारे दिवाळी भेट ठरली आहे.

MLA Sanjay Shirsath
संग्रहित- संजय शिरसाट (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 22, 2025 at 9:28 AM IST

2 Min Read
मुंबई : राज्यातील महायुतीच्या प्रथमच निवडून आलेल्या आमदारांना सरकारकडून दिवाळीच्या आनंदाच्या सणात आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर भेट मिळाली आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित केला आहे.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना ही दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, शाळा, पाणीपुरवठा, सामुदायिक सभागृह आणि इतर सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी उपयुक्त ठरते. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक लोकप्रतिनिधी या योजनेअंतर्गत निधीची मागणी करत होते. उपलब्ध निधी आणि मागणी यामध्ये समतोल राखत, मंत्री शिरसाट यांनी महायुतीच्या प्रथमच निवडून आलेल्या आमदारांना प्राधान्य देत निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे या निधीच्या मदतीनं समाजातील मागास भागांमध्ये विकासकामांना गती मिळणार आहे.

सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी २ कोटी- दिवाळीपूर्वी निधी वितरित झाल्यानं आमदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालं आहे. मंत्री शिरसाट यांनी या निधीमुळे दलित वस्त्यांमधील प्रलंबित विकासकामांना गती मिळेल आणि लोकांपर्यंत सरकारच्या योजना थेट पोहोचतील, असे म्हटलं आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी महायुती सरकारनं आमदारांसाठी विकासनिधी जाहीर केला आहे. राज्यातील प्रथमच निवडून आलेल्या आमदारांना निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानं इतर आमदारांची यावर काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसेच हा निधी मुख्यत्वे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांसाठीच मंजूर करण्यात आला असल्यानं विरोधक यावर काय म्हणतात, याकडं सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना नक्की काय आहे?

  • आमदारांना किती निधी मिळतो? : प्रत्येकी २ कोटी रुपये
  • योजनेचा उद्देश काय आहे? : दलित वस्त्यांमधील रस्ते, शिक्षण, पाणी व सामाजिक सुविधा
  • ही योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्यात आली आहे.
  • योजनेअंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा (पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, सार्वजनिक शौचालये वगैरे) देण्यावर प्राधान्य देण्यात येते. या योजनेत लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी निधी दिला जातो.
  • सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणुकीच्या पूर्वी निधी प्राप्त झाल्यानं आमदारांना स्थानिक भागात विकासकामांना गती देणं शक्य होणार आहे.

