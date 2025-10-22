मुंबई पालिकेत 'महायुती' एकत्र, अन्यत्र स्वबळावर? मुख्यमंत्र्यांचे सूचक वक्तव्य
मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची महानगरपालिका मानली जाते.
Published : October 22, 2025 at 6:28 PM IST
मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीनं (भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस) आपली रणनीती ठरवली आहे. मुंबई महानगरपालिकेसह काही निवडक ठिकाणी महायुती एकत्रितपणे निवडणूक लढवेल. तर ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह इतर महानगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये तिन्ही पक्ष स्वबळावर लढण्याची शक्यता आहे. मात्र, निकालानंतर पुन्हा एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला जाईल. ही रणनीती महाविकास आघाडीला (मविआ) मतविभाजनाचा फायदा मिळू नये, यासाठी आखली गेली आहे, असं सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (22 ऑक्टोबर) वर्षा निवासस्थानी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना केलं.
मुंबईत महायुती एकत्र लढेल, पण...: मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची महानगरपालिका मानली जाते. या महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उबाठा) आणि राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) संभाव्य आघाडीमुळं महायुतीसमोर तगडं आव्हान असणार आहे. त्यामुळं मुंबईत एकजुटीनं लढण्याचा निर्णय महायुतीनं घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मुंबईत महायुती एकत्र लढेल, पण इतर ठिकाणी स्वबळावर लढायचे की एकत्र यायचे, याबाबत रणनीती ठरवली जाईल."
स्वबळावर लढत का? : ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या महानगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढतील, परंतु 'मैत्रीपूर्ण लढत' होण्याची शक्यता आहे. यामुळं स्थानिक पातळीवर पक्षांतर्गत संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न आहे. मतविभाजनामुळं मविआला फायदा होऊ नये, यासाठी निकालानंतर तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील.
ठाण्यातील राजकीय समीकरणे : ठाणे महानगरपालिकेत 2017 च्या निवडणुकीत शिवसेनेनं 67 नगरसेवकांसह स्पष्ट बहुमत मिळवलं होतं, तर भाजपाला 23 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. सध्या ठाण्यात राजकीय चित्र बदललं आहे. एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेकडे 85 माजी नगरसेवक, तर भाजपाकडे 23 माजी नगरसेवक आहेत. भाजपाचे आमदार संजय केळकर आणि मंत्री गणेश नाईक यांचा प्रभाव यामुळं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर दबाव आहे. त्यामुळं ठाण्यात स्वबळावर लढताना मैत्रीपूर्ण मुकाबला होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील समन्वय वाढण्याचे संकेत आहेत.
