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महायुतीचा 'एकजूट' फॉर्म्युला! अधिकृत उमेदवार जाहीर, बंडखोरांना 4 जूनपर्यंत माघारीचं आवाहन

विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीनं उमेदवार जाहीर करत एकत्र लढण्याचा विश्वास व्यक्त केला. तसंच, बंडखोर उमेदवारांना 4 जूनपूर्वी अर्ज मागं घेण्याचं आवाहन पत्रकार परिषदेत करण्यात आलं.

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महायुतीची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 2:59 PM IST

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मुंबई - विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील काही ठिकाणी बंडखोरीचं चित्र दिसत असलं तरी महायुती एकत्रितपणे निवडणूक लढवून जास्तीत जास्त जागा जिंकेल, असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. यासाठी संयुक्त पत्रकार परिषदेत महायुतीचे अधिकृत उमेदवार जाहीर करण्यात आले. यावेळी बंडखोर उमेदवारांनी 4 जूनपूर्वी अर्ज मागे घ्यावेत, असं आवाहन करण्यात आलं.

बंडखोर उमेदवार अर्ज मागं घेतील अशी अपेक्षा : "18 जूनला रोजी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये 17 जागांवर मतदान होणार आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार लोकहिताचं निर्णय घेत आहे. विधान परिषद निवडणुका महायुती म्हणूनच लढविण्याचा निर्णय केंद्रीय व राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी संयुक्तपणे घेतला आहे. जागावाटपाचा निर्णय परस्पर सहमतीनं घेतला आहे. सर्व अधिकृत उमेदवारांनी 1 जूनला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत. अर्ज मागं घेण्याची अंतिम मुदत 4 जून असून अनेक ठिकाणी बंडखोर उमेदवार अर्ज मागं घेतील," अशी अपेक्षा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

निवडणूक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडावी : "काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि अन्य वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. महायुतीचे सर्व उमेदवार विजयी व्हावेत यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडणुका खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडाव्यात आणि सर्व जागांवर महायुतीचे उमेदवार निवडून यावेत, ही अपेक्षा आहे. महायुतीच्या विरोधात अपक्ष किंवा बंडखोर म्हणून अर्ज दाखल केलेल्या इच्छुकांनी पक्षनिष्ठा जपत उमेदवारी अर्ज मागं घ्यावेत," असं आवाहन रवींद्र चव्हाण यांनी केलं.

महायुतीत कुठं झाली बंडखोरी? : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीनं एकजुटीचा दावा केला असला, तरी अनेक ठिकाणी बंडखोरीचे सूर उमटले आहेत.

सोलापूर : महायुतीकडून भाजपाचे राजेंद्र राऊत यांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी संबंधित एका नेत्यानंही उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यामुळं सोलापुरात महायुतीत सर्व काही सुरळीत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग : ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आली असून अनिकेत तटकरे हे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. मात्र, शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवी यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करून महायुतीसमोर पेच निर्माण केला.

नाशिक : नाशिकची जागा शिवसेनेकडं गेली असून नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तरीही भाजपा नेते गोकुळ गिते आणि गणेश गिते यांनी अपक्ष अर्ज भरल्यामुळं अंतर्गत नाराजी उघड झाली आहे.

अमरावती : अमरावतीत भाजपाचे प्रवीण पोटे हे अधिकृत उमेदवार आहेत. मात्र, शिवसेनेचे विप्लव बजोरिया यांनीही अर्ज दाखल केल्यानं इथंही महायुतीतील मतभेद समोर आले आहेत.

पुणे : पुण्याची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं असून विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या उमेदवारीसोबतच राष्ट्रवादीचेच माजी आमदार सुनील टिंगरे यांनी डमी अर्ज दाखल केल्यामुळं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.

कोण आहेत महायुतीचे अधिकृत उमेदवार? -

  1. नागपूर : डॉ. राजीव भास्करराव पोतदार
  2. भंडारा-गोंदिया : अविनाश आनंदराव ब्राह्मणकर
  3. वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली : अरुण हनुमंत लखानी
  4. अमरावती : प्रवीण रामचंद्र पोटे
  5. सोलापूर : राजेंद्र विठ्ठल राऊत
  6. अहमदनगर : प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे
  7. जळगाव : नंदकिशोर भागवत महाजन
  8. सांगली-सातारा : धैर्यशील ज्ञानदेव कदम
  9. नांदेड : अमरनाथ अनंतराव राजूरकर
  10. उस्मानाबाद-लातूर-बीड : बसवराज माधवराव पाटील
  11. औरंगाबाद-जालना : सुहास शंकरराव शिरसाठ
  12. ठाणे : रवींद्र सदानंद फाटक
  13. यवतमाळ : दुश्यंत सतीश चतुर्वेदी
  14. परभणी-हिंगोली : सईद रोशगुल खान
  15. नाशिक : नरेंद्र भिकाजी दराडे
  16. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग : अनिकेत सुनील तटकरे
  17. पुणे : विक्रम संजय काकडे

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TAGGED:

MAHAYUTI
महायुती
विधान परिषद निवडणूक
रवींद्र चव्हाण
MLC ELECTIONS MAHAYUTI PC

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