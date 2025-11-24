ETV Bharat / state

सिंधुदुर्गात महायुती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे तुटली, आमदार निलेश राणे यांचा दावा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेना-भाजपा महायुती तुटली आहे. मात्र, ही महायुती भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांमुळे तुटल्याचं शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी म्हटलं आहे.

Nilesh Rane
निलेश राणे (ETV Bharat)
By PTI

Published : November 24, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
मुंबई : सिंधुर्दुग जिल्ह्यात शिवसेना-भाजपा यांच्यातील महायुती तुटली आहे. यानंतर आता निलेश राणे यांनी याचं खापर भाजपा प्रदेशाध्यक्षांवर फोडलं आहे. सिंधुदुर्गात महायुती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे तुटली, असं विधान शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी केलं आहे.

सिंधुदुर्गात 'शहर विकास आघाडी' : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका 2 डिसेंबर रोजी होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग येथे युती करून लढण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षांनी तयारी दर्शवली होती. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर युती झाली नाही. अखेर सिंधुर्दुर्गात भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशी लढत पाहायला मिळणार आहे. भाजपा-शिवसेना युती न झाल्यानं या ठिकाणी नव्या आघाडीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या आघाडीला 'शहर विकास आघाडी' असं नाव देण्यात आलं आहे. या आघाडीत महायुतीचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसह विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे.

निलेश राणे नेमकं काय म्हणाले? : शुक्रवारी सिंधुदुर्गमध्ये नव्यानं स्थापन झालेल्या शहर विकास आघाडीच्या प्रचार सभेदरम्यान बोलताना निलेश म्हणाले की, युती भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वामुळे नाही तर रवींद्र चव्हाणांमुळे तुटली आहे. योगायोगानं, राणेंचे चव्हाणांशी ताणलेले संबंध राहिले आहेत.

"काही दिवसांपूर्वी मी नेमकं काय चूक झाली ते तपासलं. सिंधुदुर्गात युती तुटण्याचं कारण वरिष्ठ नेतृत्व नसून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण होते हे समजलं. ते सिंधुदुर्गावर का नाराज आहेत? हे मला माहीत नाही. जर रत्नागिरीमध्ये राजापूर आणि लांजातील जागा शिवसेनेसोबत जुळवून घेता आल्या आणि चिपळूणमध्येही अशाच प्रकारची जुळवाजुळव शक्य झाली, तर सिंधुदुर्गाबद्दल हा राग का?" असा सवाल राणेंनी केला.

'एकनाथ शिंदेंचा फोटो काढल्यानं त्रास झाला' : "आम्ही मालवणमध्ये 10 जागा देण्यास तयार होतो. सावंतवाडीमध्ये दीपक केसरकर 50-50 च्या फॉर्म्युल्याला तयार होते. आम्ही सर्वांनी 50-50 च्या सुत्राला सहमती दर्शवली होती. कणकवलीमध्ये आम्हाला फक्त एक किंवा दोन जागा लढवाव्या लागतील असं सांगण्यात आलं होतं. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बॅनरवरून आमचे फोटो काढून टाकण्यात आले होते. जर त्यांनी फक्त माझा फोटो काढून टाकला असता तर ते ठीक होतं, परंतु उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांचा फोटो काढून टाकल्यानं आम्हाला त्रास झाला," असा दावाही राणेंनी केला.

प्रदेशाध्यक्ष सिंधुदुर्गात तीन दिवस काय करत होते? : राणेंनी रवींद्र चव्हाण यांच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दीर्घकाळ वास्तव्याबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "भाजपा प्रदेश अध्यक्षपद हे मोठं पद आहे, तरीही ते सिंधुदुर्गात तीन दिवस राहिले. ते का राहिले? हे मी शेवटच्या टप्प्यात सांगेन. त्यांच्या बैठकांमध्ये काय निर्णय झाला हे देखील मी उघड करेन," असंही राणे पुढे म्हणाले. मतभेद असूनही, शिवसेनेनं युती अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, असंही निलेश राणे म्हणाले.

'युती तुटण्याचं कारण चव्हाणच सांगू शकतील' : त्यांनी नारायण राणे जे काही बोलतील ते त्यांना मान्य असेल असं ठरवलं होतं. त्यामुळं राणेंनीच आम्हाला सांगितलं की, तुम्ही आता थांबू नका. कारण तुमचे दिवस फुकट जातील. त्यानंतर स्वबळासाठी आम्ही मैदानात उतरलो. आम्ही चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत पाटील यांचं काम पाहिलं आहे. त्यांनी या पदाला किती उंचीवर नेलं, हे आम्ही पाहिलं. आपण केवळ दोन-तीन जिल्ह्यांचं राजकारण करू नये, हेच सांगण्याचा प्रयत्न होता. महायुती का नको याचंही कारण अद्याप समजलेलं नसून त्याचं कारण रवींद्र चव्हाण सांगू शकतील”, असंही निलेश राणे ठामपणे म्हणाले.

दरम्यान, चव्हाण आणि इतर भाजपा नेत्यांनी निलेश राणेंच्या या दाव्यांवर अद्यापतरी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

