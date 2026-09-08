'महावितरण'च्या स्मार्ट मीटरविरोधात शेतकरी कामगार पक्षाचा एल्गार; रायगडमध्ये आंदोलनाची घोषणा
महावितरणच्या स्मार्ट मीटर सक्ती, वाढीव वीजबिले आणि निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींविरोधात शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आक्रमक झाला आहे. रायगडमध्ये आंदोलन उभं करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
Published : September 8, 2026 at 1:26 PM IST
रायगड : महावितरणकडून बसवण्यात येत असलेल्या स्मार्ट मीटरविरोधात आता शेतकरी कामगार पक्ष आक्रमक झाला असून, रायगड जिल्ह्यात मोठं आंदोलन उभं करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना येणारी वाढीव वीजबिलं, मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना होणारी गैरसोय, तसेच स्मार्ट मीटरच्या निविदा (टेंडर) प्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न, यांसह विविध मुद्द्यांवर शेतकरी कामगार पक्षानं सरकार आणि महावितरणला धारेवर धरलं आहे.
शेकापचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलनाचा एल्गार पुकारला. राज्यभरात स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अनेक ठिकाणी ग्राहकांकडून या मीटरबाबत नाराजी व्यक्त केली जातेय. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात वाढ होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत असून, या सर्व प्रश्नांची दखल घेऊन शेकाप आता थेट रस्त्यावर उतरणार आहे.
स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर आर्थिक भार टाकला जात असल्याचा आरोप शेकापच्या वतीनं करण्यात आला आहे. तसंच स्मार्ट मीटर खरेदी आणि त्याच्या निविदा (टेंडर) प्रक्रियेसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सरकारनं नागरिकांच्या हिताचा विचार करून स्मार्ट मीटरच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका शेकापनं घेतली आहे.
या आंदोलनासाठी रायगड जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये बैठका घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. शेकापचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि वीज ग्राहकांना एकत्र करून स्मार्ट मीटरविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभं करण्याची तयारी पक्षानं सुरू केली आहे. गणेशोत्सवानंतर रायगड जिल्ह्याचं मुख्यालय असलेल्या अलिबागमध्ये भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असून, या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारला स्मार्ट मीटरच्या प्रश्नावर जाब विचारला जाणार आहे.
दरम्यान, स्मार्ट मीटरचा मुद्दा आता रायगडमध्ये राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरही तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या वीजबिलाचा प्रश्न आणि स्मार्ट मीटरमुळे निर्माण होत असलेल्या तक्रारी यांवरून शेतकरी कामगार पक्षानं आंदोलनाची हाक दिल्यानं, गणेशोत्सवानंतर अलिबागमध्ये होणाऱ्या या मोर्चाकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
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