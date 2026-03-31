दादरच्या जैन मंदिरात भगवान महावीर जयंती भक्तिमय वातावरणात साजरी
दादरमधील जैन मंदिरात भगवान महावीर यांची जयंती भक्तिमय वातावरणात साजरी करण्यात आली. यावेळी जैन बांधव भगवान महावीर यांचं दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
Published : March 31, 2026 at 8:50 PM IST
मुंबई : जैन धर्मात भगवान महावीर जयंती हा महत्वाचा उत्सव मानला जातो. भगवान महावीर यांचा जन्मदिन म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. भगवान महावीर यांची जयंती दादरसह राज्यात विविध ठिकाणी उत्साहात साजरी करण्यात आली. दादर येथील प्रसिद्ध जैन मंदिरात भगवान महावीर यांच्या जयंतीनिमित्त (कल्याणक) मोठा उत्साह पाहायला मिळला. सकाळपासूनच मंदिरामध्ये भाविकांनी गर्दी करून भगवान महावीर यांचं दर्शन घेण्यासाठी रांग लावली होती. यावेळी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना प्रसाद दिला जात होता. भगवान महावीर जयंतीनिमित्त संपूर्ण मंदिराला विद्युत रोषणाई केली आहे. तसंच मंदिराला फुलांनी सजवलं आहे.
शोभायात्रेतून शांततेचा संदेश : दादरमधील भगवान महावीर यांचं मंदिर भाविकांसाठी सकाळी पाच वाजता भाविकांसाठी उघडण्यात आलं. यानंतर भक्तिमय वातावरणात महावीर भगवानांची पूजा करण्यात आली. यावेळी जैन बांधव मंदिरामध्ये मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी मंदिराच्या परिसरात शोभायात्रा काढण्यात आली. शोभायात्रेच्या माध्यमातून शांतीचा आणि मानवतेचा संदेश देण्यात आला.
जयंतीनिमित्त सकाळी प्रभात फेरी निघते : "आम्ही नेहमी जैन मंदिरामध्ये येत असतो. भगवान महावीर जयंतीनिमित्त सकाळी प्रभात फेरी निघते. चंदनाचा लेप लावून आणि हार फुलांनी भगवान महावीरांची पूजा केली जाते. सर्व धर्मियांना अन्नदान केलं जातं," अशी प्रतिक्रिया भाविक रमेश परमार यांनी दिली.
मोठ्या उत्साहात दरवर्षी आम्ही महावीर कल्याणक साजरा करतो. संपूर्ण सृष्टीला शांततेचा संदेश देणाऱ्या जैन धर्मासाठी आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे- प्रवीण सोळंकी, भाविक
भगवान महावीर जयंती निमित्त विविध उपक्रमांचं आयोजन : "भगवान महावीर जयंतीनिमित्त संपूर्ण दिवस मंदिरामध्ये पूजा-पाठ आणि भजन कीर्तनाचे कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे. सकाळी पाच वाजता मंदिर उघडण्यात आलं. भगवान महावीर यांना अभिषेक करण्यात आला. आम्ही मंदिराची आणि गाभाऱ्यावची सजावट केली असून मंदिरात भक्तीमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. सर्वच धर्मीय जयंती निमित्तमंदिरात येऊन दर्शन घेतात. जगाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करतात," असं देसाराम पुजारी यांनी सांगितलं.
मंदिरात भक्तिमय वातावरण : भगवान महावीर जयंतीनिमित्त दादरच्या जैन मंदिरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं होतं. जैन मंदिरामध्ये नवकार मंत्राचं उच्चरण करण्यात आलं. तसंच मंदिरात झालेल्या कीर्तनानं मंदिर परिसर भक्तीमय झाला. यासह अन्नछत्राच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना प्रसाद देण्यात आलं. जगा आणि जगू द्या, याचबरोबर अहिंसा परमोधर्म या असा संदेश देण्यात आला.
हेही वाचा :