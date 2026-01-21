ETV Bharat / state

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडी एकत्र, वंचित देखील आले सोबत, अंबादास दानवेंची माहिती

राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीनं एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Ambadas Danve
अंबादास दानवे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेना भाजपा एकत्र लढणार असल्याचं जाहीर होताच, विरोधकांनी देखील सोबत येऊन लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. उबाठा, काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि वंचित अशी आघाडी झाल्याची घोषणा उबाठाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. दोन दिवसांपासून सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन बैठक घेतली, ज्यामध्ये 63 पैकी जवळपास 55 जागांची रचना ठरली असून उर्वरित जागांवर एकमत होईल. सर्वाधिक जागांवर उबाठा लढणार असल्याचं दानवे यांनी सांगितलं.



जिल्हापरिषद निवडणुकीसाठी महाआघाडी : महानगरपालिकेत एकत्र येण्यासाठी गणित बिघडल्यानंतर आता जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत मात्र महाविकास आघाडी एकत्र लढत असल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी दिली. एकूण 63 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत उबाठा 28 - 29, काँग्रेस 18 - 19, शरद पवारांची राष्ट्रवादी 5 - 6, वंचित 4 - 5 जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत. 8 जागांवर अद्याप एकमत झालेलं नाही. मात्र उबाठा आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांमध्ये त्यावर चर्चा सुरू आहे, लवकरच तोडगा निघेल. एका तालुक्यातील जागांसाठी अद्याप निर्णय सुरू असून महाविकास आघाडी एकत्र निवडणुकीला सामोरे जाईल असं दानवे यांनी स्पष्ट केलं. महानगरपालिकेत उबाठाला 6, काँग्रेस पक्षाला 1, तर वंचितला 4 जागांवर विजय मिळाला आहे.

प्रतिक्रिया देताना अंबादास दानवे (ETV Bharat Reporter)



महापौर पदासाठी दिल्ली वारी : मुंबई महापौर पदासाठी एकनाथ शिंदे यांची दिल्ली वारी होत आहे. कुठंही गेल्यानं काय होणार आहे संख्या महत्त्वाची असते. जी आता संख्या आहे त्यानुसार असं दिसतंय की भाजपाची संख्या त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे, असा टोला अंबादास दानवे यांनी लगावला. समाधान सरवनकर भाजपा विरोधात आक्रमक झाले आहेत, अजून तर दगड एकमेकांच्या डोक्यात घालायचं बाकी आहे. तीही वेळ लवकर येईल असं देखील दानवे यांनी सांगितलं. जसा कर्नाटक सरकारने निर्णय घेतला, तसाच निर्णय महाराष्ट्रात देखील निवडणूक आयोगाने घेतला पाहिजे. हळूहळू भारताच्या निवडणूक आयोगाने तो घ्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. कारण ईव्हीएमवर मतदान होत असताना ते लोकांना संशयास्पद वाटत आहे, मी मतदान कोणाला केलं हेच कळत नाही. त्यामुळं ही मागणी जनतेची देखील आहे. निवडणूक ईव्हीएमवर न होता बॅलेटवर व्हावी अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.

हेही वाचा -

  1. भरत गोगावले यांनी मारली बाजी; पालकमंत्री पदाची नियुक्ती रखडलेली असताना प्रजासत्ताकदिनाला मिळणार मान
  2. ठाणे महानगरपालिकेतील सत्तांतराचा साईड इफेक्ट; महापौर कार्यालयातून आदित्य, उद्धव ठाकरेंचा फोटो हटवला
  3. . . अखेर ठरलं: जिल्हा परिषदेत महायुती: पण अब्दुल सत्तार यांच्या मतदार संघात 'एकला चलो रे . . . .'

TAGGED:

अंबादास दानवे
PANCHAYAT SAMITI ELECTION 2026
ZILLA PARISHAD ELECTION 2026
AMBADAS DANVE
AMBADAS DANVE ON ZILLA PARISHAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.