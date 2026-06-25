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बुलेट ट्रेनकरता विद्युत तारा टाकण्यासाठी आणखी 847 झाडं तोडण्याची परवानगी द्या, महाट्रान्सकोची उच्च न्यायालयात धाव

बुलेट ट्रेनच्या या प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढी वनजमीन हस्तांतरीत करण्याची मागणी प्रशासनाकडून करण्यात आलेली आहे.

High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 2:07 PM IST

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मुंबई : मोदी सरकारचा बहुउद्देशीय आणि देशातील पहिला बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा पर्यावरणाच्या मुळावर आला असून, या बुलेट ट्रेनसाठी पालघरमधील आणखीन 847 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पात कापल्या जाणाऱ्या कांदळवनांच्या पुनर्रोपनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर चिंता व्यक्त केलीय.



कांदळवनांच्या पुनर्रोपणाबाबत न्यायालयाकडून चिंता : यासंदर्भातील सुनावणी बुधवारी (24 जून) मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय की, "मुळात समस्या ही आहे की, प्रशासन प्रकल्पाच्या नावाखाली झाडं कापायची परवानगी घेतं. मात्र नंतर अधिकारी झाडं लावत नाहीत. तसंच झाडं तोडल्यानंतर त्याऐवजी लावण्यात येणारी रोपं जिवंत राहतात का?, ती वाढतात का?, याची काळजी संबंधित यंत्रणा घेताना दिसत नाही. त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं जातं," अशा शब्दांत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केलीय.


काय आहे याचिका? : बुलेट ट्रेन प्रकल्पा अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील डहाणू ते अंबेसराईपर्यंतच्या 132 केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी 3.35 हेक्टर वनजमीनचं हस्तांतरण व त्यातील 1.9656 हेक्टर कांदळवन क्षेत्रातील सुमारे 847 झाडं तोडण्याची परवानगी मागत महाट्रान्सकोनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाट्रान्सकोतर्फे अ‍ॅड. अमोघ सिंग यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, प्रस्तावित 13.06 किलोमीटर लांबीच्या वीजवाहिनीच्या मार्गासाठी तीन पर्यायी मार्गांचा अभ्यास करण्यात आला होता. यापैकी अंतिम मार्ग निश्चित करताना दाट जंगल, जलस्रोत, वस्ती, धार्मिक व पुरातत्त्वीय स्थळं तसंच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे शक्य तितकी टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.



ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार उद्घाटन : बुलेट ट्रेनच्या या प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढी वनजमीन हस्तांतरीत करण्याची मागणी प्रशासनाकडून करण्यात आलेली आहे. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते येत्या ऑक्टोबरमध्ये या प्रकल्पाचं उद्घाटन होणार असून, त्यापूर्वी पारेषण वाहिनी टाकणं आवश्यक असल्याचंही महाट्रान्सकोतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलंय. मात्र, यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, समस्या ही आहे की, तुम्ही कापलेली झाडं पुन्हा लावत नाही. तुम्ही जी झाडं लावता, ती काळजी न घेतल्यामुळं मरून जातात. फक्त काहीतरी लावलं आहे, असं नगाला नग दिल्याचं चित्र अधिकारी आमच्यासमोर उभं करतात. मात्र कालांतानं ते झाड लावल्यानंतर जिवंत आहे की नाही, हे मागे वळून पाहिलं जात नाही, त्याकडे कुणाचंही लक्ष नसतं. दरम्यान, यावर अमोघ सिंह यांनी प्रशासनाची बाजू सावरत उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, आम्ही खात्री करू की वृक्षारोपण नियमानुसार केलं जाईल व आदेशांचे पालन केलं जाईल. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावरील सुनावणी 14 जुलैपर्यंत तहकूब केलीय.

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मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई
झाडं तोडण्याची परवानगी
महाट्रान्सकोची उच्च न्यायालयात धाव
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