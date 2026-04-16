मुंबईत 'महात्मा फुले स्किल सेंटर योजना' सुरू होणार; मंगल प्रभात लोढा यांची महिती

मुंबईत 'महात्मा फुले स्किल सेंटर' (Mahatma Phule Skill Training Centres) योजना सुरू करण्याची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली आहे.

Mangal Prabhat Lodha
Published : April 16, 2026 at 8:53 PM IST

मुंबई : मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिकेच्या नवनियुक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेऊन शहरातील विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. या भेटीत झोपडपट्टी, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील तरुणांसाठी 'महात्मा फुले स्किल सेंटर' योजना (Mahatma Phule Skill Training Centres) सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

स्किल सेंटर सुरू करण्यात येणार : लोढा यांनी सांगितलं की, या योजनेअंतर्गत महानगरपालिकेच्या रिकाम्या खोल्या किंवा शाळांमधील अतिरिक्त वर्गांचा वापर करून स्किल सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, या केंद्रांमध्ये महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांसाठी 30 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. आयुक्त भिडे यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत तयारी दर्शवली आहे.



रस्त्याचा प्रश्न : याशिवाय, हँगिंग गार्डन आणि फिरोजशहा मेहता गार्डन येथे वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही लोढा यांनी केली. तसेच सायनमधील हनुमान टेकडी परिसरातील रस्त्याचा प्रश्न सोडवण्याबाबत स्थानिक संस्थेच्या मागण्या त्यांनी आयुक्तांसमोर मांडल्या. या सर्व मागण्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.



महाराष्ट्राची परंपरा सर्वांना सोबत घेण्याची : विधान परिषद निवडणुकीबाबत बोलताना लोढा म्हणाले की, यासाठी जुळवाजुळव करावी लागेल आणि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व सहयोगी पक्ष घेतील. राज्यातील मराठी-हिंदी भाषा वादावर त्यांनी स्पष्ट मत मांडत सर्वांनी मराठी शिकणे गरजेचे असल्याचं सांगितलं. तसंच महाराष्ट्राची परंपरा सर्वांना सोबत घेण्याची असल्याचं नमूद केलं.



मुंबईत पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासाला चालना : काँग्रेसवर टीका करताना त्यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांच्या जुन्या भूमिकेचा उल्लेख केला. तसंच किशोरी पेडणेकर आणि इतर स्थानिक नेत्यांवर टीका करत काही प्रकल्पांबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गिरगावातील काही अनधिकृत बाबींवरही त्यांनी भाष्य केलं असून, नियमबाह्य कामे होत असतील तर महापालिका कारवाई करेल, असं स्पष्ट केलं. या सर्व घडामोडींमुळं मुंबईत पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

TAGGED:

मंगल प्रभात लोढा
महात्मा फुले स्किल सेंटर योजना
PHULE SKILL TRAINING CENTRES
MANGAL PRABHAT LODHA
PHULE SKILL TRAINING CENTRES

