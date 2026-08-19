'देशातील तरुण जागरूक झाल्यानं मी समाधानानं निवृत्त होऊ शकतो'-दिपकेंच्या भेटीनंतर तुषार गांधींची भावना
तुषार गांधी यांनी अभिजीत दिपके यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. यावेळी दोघांनी भेटीनंतर प्रतिक्रिया देत सत्याग्रही आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
Published : August 19, 2026 at 8:56 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - जे सरकार आमच्यात राजीनामे होत नाही, असे म्हणत होते, त्यांचा राजीनामा घेऊन दाखवला. रस्त्यावर उभे राहून कोणीतरी प्रश्न विचारू शकतो, हे त्यांना कळले आहे, अशी टीका महात्मा गांधी यांचे पणतु तुषार गांधी यांनी मोदी सरकारवर केली. तुषार गांधी यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांची भेट घेत आंदोलनाचं कौतुक केलं.ज्या गांधी विचारांनी आम्ही आंदोलन पुढे नेलं, ते कुटुंब आमच्यासोबत असल्याचा अभिमान वाटत असल्याचं यावेळी दिपके यांनी सांगितलं.
गांधींचे विचार मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय-गांधी कुटुंबीय आम्हाला येऊन भेटले, हे आमच्या कामाचं सर्वात मोठं प्रमाणपत्र आहे, अशी प्रतिक्रिया अभिजीत दिपके यांनी तुषार गांधींच्या भेटीनंतर दिली. "ज्या लोकांनी गांधींना मारले, ते लोक काही दिवसांपासून गांधींचे विचार मारायचा प्रयत्न करत आहेत. गांधीना मारून मन भरलं नाही, म्हणून विचार संपवायचा होता. मात्र, आंदोलनातून दाखवून दिलं की, गांधींचे विचार कधी मरणार नाहीत. महात्मा गांधी कधीही मरणार नाहीत. जोपर्यंत देश आणि संविधान आहे, तोपर्यंत देश गांधीजींच्या विचारांवर चालणार आहे. तुम्ही काहीही करा, महात्मा गांधी देशाची आत्मा आहेत", असंदेखील अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं. आंदोलनाच्या काळात आमच्यावर खूप आरोप करण्यात आले. आम्हाला देशद्रोही म्हणण्यात आलं. आज गांधीजींचं कुटुंबीय आल्यानं आमच्या देशभक्तीवर शिक्कामोर्तब झाल्याची भावना दिपके यांनी व्यक्त केली.
It was a great honour to host Mahatma Gandhi’s great-grandson @TusharG sir at my house.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 19, 2026
Thank you, sir, for your words of encouragement. Cockroaches will always walk on the path shown by Bapu. pic.twitter.com/tEAl1OJGqF
काही ठिकाणी सरकारी शाळांची माहिती देऊ नका. फोटो काढू नका, असे आदेश देण्यात आले. असे आदेश चुकीचे आहेत. तुम्ही शाळा चांगल्या करा. आम्ही तसे फोटो टाकू- कॉक्रोच जनता पार्टी प्रमुख-अभिजीत दिपके
सदिच्छा भेट म्हणून आलो- तुषार गांधी यांनी अभिजीत दिपके यांच्या भेटीचं कारण सांगितलं. ते म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर येथे आल्यावर अभिजीतला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलो. जंतरमंतरवर जाणं शक्य झालं नसल्यानं आज घरी येऊन भेटलो. अभिजीतला भेटण्यास उत्सुक होतो. कारण, त्यांचं आंदोलन म्हणजे माझ्यासाठी सत्याग्रहाची पुनरावृत्ती होती. जेनझीनं करून दाखवलं म्हणून त्याला भेटण्यासाठी उत्सुक होतो. भविष्यात काय करणार आहे, याबाबत जाणून घ्यायचं होत असल्यानं आलो. त्यानं खूप प्रेमानं त्यांच्या घरात घेतल्यानं आभारी आहे, अशी भावना तुषार गांधी यांनी व्यक्त केली.
देशातील युवा कधी जागरूक होणार असा प्रश्न होता. मात्र, माझ्या हयातीत ते झाले आहे. त्यामुळे समाधान असून मी निवृत्त होऊ शकतो-महात्मा गांधींचे पणतु-तुषार गांधी
निवृत्तीसाठी पैसे ठेवले का?... साडेआठ हजार करोड पीएमकेअरमध्ये पडून आहेत. सरकारनं ती रक्कम ठेव म्हणून ठेवली आहे. ते कशासाठी ठेवली आहे? निवृत्तीसाठी जपून ठेवायची आहे का? आमच्या देशातील मुलांना शाळेसाठी रस्ता द्या. शाळेत चांगले बेंच द्या. पाणी द्या, अशी मागणी करत आहेत. शाळांची पाहणी केल्यावर शाळांना निधी मिळत नाही. या निधीचा उपयोग करा, अशी मागणी अभिजीत दिपके यांनी केली. शाळांची दुरावस्था दाखवणारे व्हिडिओ फोटो कोणाला घेऊ देऊ नका, असे आदेश काही ठिकाणी काढण्यात आले. मात्र, तसे आदेश काढण्यापेक्षा तुम्ही शाळा चांगल्या करण्यासाठी भर द्यायला हवा. आम्ही ते चांगले फोटोदेखील दाखवू. एखादी हत्या झाल्यानंतर मृतदेह लपवण्यापेक्षा आरोपींना पकडणं योग्य अशी टीका दिपके यांनी शाळेत जाण्यावर निर्बंध लागू करण्याच्या विविध राज्यांच्या निर्णयावर केली.
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