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सेवाग्राम येथील महात्मा गांधींची 100 रुपयांची कुटी, जिथे साधेपणातून घडला देशाच्या भविष्याचा विचार

बांधकामावर शक्य तितका कमी खर्च व्हावा आणि तो खर्च हा कोणत्याही परिस्थितीत 100 रुपयांच्या पुढे जाऊ नये, अशी गांधींची इच्छा होती.

Mahatma Gandhi 100 hut at Sevagram
सेवाग्राम येथील महात्मा गांधींची 100 रुपयांची कुटी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 10:57 AM IST

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वर्धा/नागपूर- आजच्या काळानुसार विचार केला तर एखाद्या घराच्या बांधकामासाठी लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. मात्र, जवळजवळ नऊ दशकांपूर्वी भारताच्या 'स्वातंत्र्य लढ्याचे' नेतृत्व करणाऱ्या महात्मा गांधींनी वर्धा शहराजवळील 'सेवाग्राम' येथे तेव्हा स्वतःच्या निवासासाठी उभारण्यात येणाऱ्या 'कुटी'च्या बाबत घातलेली अट त्यांच्या जीवनदृष्टीची साक्ष देणारी आहे. बांधकामावर शक्य तितका कमी खर्च व्हावा आणि तो खर्च हा कोणत्याही परिस्थितीत 100 रुपयांच्या पुढे जाऊ नये, अशी गांधींची इच्छा होती. ही इच्छा त्यांनी 19 मार्च 1936 रोजी व्यक्त केली होती.

आठवणींच्या पाऊलखुणा आजही जशाच्या तशा - केवळ एका कुटीच्या बांधकामाची गोष्ट नव्हती. गांधींना भारताचा विकास शहरांच्या वैभवातून नव्हे, तर गावांच्या साधेपणातून घडवायचा होता. त्यामुळेच वर्ध्याजवळील एका छोट्याशा गावात राहण्याचा निर्णय घेताना त्यांचे निवासस्थान एका सामान्य भारतीयाच्या घरासारखेच असावे, अशी त्यांची भूमिका होती. महात्मा गांधी यांनी अनेक वर्षे सेवाग्राम येथे घालवले होते, त्याच्या आठवणींच्या पाऊलखुणा आजही जशाच्या तशा इथे उपलब्ध आहेत.

वर्ध्यापासून सेवाग्रामपर्यंतचा प्रवास - 1930च्या दशकात महात्मा गांधींचे वर्धा शहरासोबत संबंध दृढ झाले होते. जमनालाल बजाज यांच्या आग्रहामुळेच महात्मा गांधी वर्धेला आले आणि ग्रामीण भारतात प्रत्यक्ष राहून ग्रामीण जीवन समजून घेण्याचा त्यांचा विचार अधिक दृढ होत गेला. 1936 मध्ये त्यांनी वर्ध्याजवळील 'सेगाव येथे स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला आणि 30 एप्रिल 1936 रोजी गांधी सेवागावात पोहोचले. त्यावेळी गाव अत्यंत दुर्गम होते. तिथे पक्के रस्ते नव्हते, पोस्ट ऑफिस नव्हते आणि परिसरात जंगल असल्याने साप-विंचवांचाही वावर होता. गांधींनी सुरुवातीला विहिरीजवळील पेरूच्या बागेत साध्या तात्पुरत्या निवाऱ्यामध्ये मुक्काम केला. त्यांना शहरापासून दूर, सामान्य ग्रामीण जीवनाच्या जवळ राहायचे होते. त्यांच्या दृष्टीने केवळ निवासस्थान नव्हते, तर ग्रामस्वराज्याच्या प्रयोगाची सुरुवात होती.

कुटी असावी, सामान्य माणसाच्या घरासारखी- महात्मा गांधींनी स्वतःच्या निवासासाठी इमारत उभारण्यास स्पष्ट नकार दिला, त्यांच्या विचारात साधेपणाला केवळ वैयक्तिक जीवनातील स्थान नव्हते, तर ते सामाजिक आणि आर्थिक तत्त्वही होते. त्यांच्या प्रारंभीच्या सूचनेनुसार कुटीच्या बांधकामावर शक्य तितका कमीत कमी खर्च व्हावा आणि 100 रुपयांची मर्यादा ओलांडू नये, अशी अपेक्षा होती. गावात सहजरीत्या उपलब्ध होणारे साहित्य वापरण्याची त्यांची भूमिका होती. या मागे त्यांचा विचार स्पष्ट होता की, ज्या भारतात कोट्यवधी जनता साध्या घरात राहत होती, त्या भारताचा नेता स्वतः मात्र ऐषोआरामी वास्तूमध्ये कसा तरी राहणार, याच विचारातून सेवाग्राममधील गांधींच्या निवासाची रचना आकाराला आली.

100च्या विचारामागे नेमके काय होते?- आज 100 रुपये ही रक्कम अत्यंत छोटी वाटते, पण या घटनेचे महत्त्व त्या रकमेच्या आकड्यात नाही तर आकड्यामागे असलेल्या 'गांधीवादी' विचारात आहे. गांधी यांच्या मते आश्रमातील जीवन हे समाजातील सामान्य माणसापासून वेगळे असू नये. स्थानिक माती, बांबू, लाकूड, कौले आणि स्थानिक कारागिरांच्या श्रमातून उभारलेली कुटी ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली असावी, असा त्यांचा आग्रह होता. सेवाग्राम आश्रमाच्या अधिकृत माहितीनुसार, 'आदी' निवासासाठी स्थानिक साहित्य आणि स्थानिक कारागिर वापरण्याची गांधींची स्पष्ट इच्छा होती. म्हणजेच महात्मा गांधींच्या कुटीचा साधेपणा हा केवळ गरिबीचे अनुकरण नव्हता, तो स्थानिक अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन, स्वदेशीचा आग्रह आणि ग्रामीण जीवनाशी एकरूप होण्याचा प्रयोग होता. महत्त्वाचे म्हणजे 100 रुपयांमध्ये बापूकुटीचे काम पूर्ण होऊ शकले नव्हते, नाराज झालेल्या बापूंची समजूत काढण्याची जबाबदारी जमनालाल बजाज यांच्यावर आली होती.

‘आदी निवास’...नाव साधे, इतिहास असामान्य- गांधींच्या सेवाग्राममधील या पहिल्या निवासाला आज ‘आदी निवास’ म्हणून देखील ओळखले जाते. 16 जून 1936 रोजी गांधी या कुटीत राहायला आले. या कुटीत गांधींसोबत कस्तुरबा गांधी, त्यांचे सचिव प्यारे लाल आणि आश्रमातील इतर सदस्यही राहत होते. गांधी येथे वाचन, लेखन, चरखा आणि इतर दैनंदिन कामे करीत असत. कुटीच्या एका भागात स्वयंपाकघर आणि स्नानगृह होते, तर ओसरीचा उपयोग सामूहिक भोजनासाठी केला जात असे. या साध्याशा वास्तूत गांधींचे वैयक्तिक जीवन आणि आश्रमातील सामूहिक जीवन एकत्र नांदत होते.

छोट्या कुटीतून मोठे निर्णय - या कुटीचे महत्त्व केवळ गांधी येथे राहत होते म्हणून नव्हते. सेवाग्राम पुढे देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासातील महत्त्वाचे केंद्र बनले. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या चर्चा आणि निर्णयांच्या प्रक्रियेला सेवाग्रामने साक्ष दिली. 1942च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरील महत्त्वाच्या चर्चांशीही आदी निवासाचा संबंध जोडला जातो. सेवाग्राम आश्रमाच्या माहितीनुसार भारत छोडो आंदोलनाची पहिली बैठक याच कुटीत झाली होती.

पुढे गावाचे नाव झाले ‘सेवाग्राम’- सेवाग्रामचे मूळ गावाचे नाव सेगाव होते. मात्र, महाराष्ट्रातील शेगाव या नावाशी होणाऱ्या टपालाच्या गोंधळामुळे पुढे या गावाचे नाव बदलून ‘सेवाग्राम’, म्हणजेच ‘सेवेचे गाव’ करण्यात आले. गांधींच्या विचारांशी हे नावही जणू एकरूप झाले. कारण सेवाग्राममध्ये त्यांचे जीवन हे केवळ राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यापुरते मर्यादित नव्हते. ग्रामविकास, स्वावलंबन, खादी, श्रम, शिक्षण, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि सामाजिक समतेचे प्रयोगही येथे सुरू होते.

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TAGGED:

SEVAGRAM
BAPU KUTI
MAHATMA GANDHI
सेवाग्राम बापू कुटी
MAHATMA GANDHI 100 RS HUT

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