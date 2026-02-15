महाशिवरात्री 2026 : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी, आज आणि उद्या विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार
आज महाशिवरात्रीनिमित्त नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकांच्या गैरसोयी टाळण्यासाठी मंदिर प्रशासनानं योग्य नियोजन केलं आहे. संभाव्य गर्दी लक्षात घेता, प्रशासनानं दर्शनाबाबत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
Published : February 15, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : February 15, 2026 at 12:35 PM IST
नाशिक : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिरात आज रविवारी (15 फेब्रुवारी) महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भाविकांनी रांगा लावल्या आहेत. दर्शनासाठी भाविकांना साधारण 4 ते 5 तास प्रतीक्षा करावी लागते.
मंदिर सलग 41 तास खुलं राहणार : भाविकांच्या गैरसोयी टाळण्यासाठी मंदिर प्रशासनानं योग्य नियोजन केलं आहे. महाशिवरात्रीला संभाव्य गर्दी लक्षात घेता, प्रशासनानं दर्शनाबाबत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. भाविकांना दर्शन अधिक सुलभ व्हावं, यासाठी मंदिर सलग 41 तास खुलं ठेवलेलं आहे. आज रविवारी (15 फेब्रुवारी) पहाटे 4 वाजल्यापासून ते सोमवारी (16 फेब्रुवारी) रात्री 9 वाजेपर्यंत मंदिर दर्शनासाठी खुलं राहणार आहे.
मंदिरात आकर्षक सजावट : आज पहाटेपासूनच मंदिरात विशेष महापूजा, अभिषेक आणि आरतीसह विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडत आहेत. श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या तर्फे मंदिराला आकर्षक स्ट्रक्चरल आणि विद्युत रोषणाई करून सजवण्यात येणार आहे. तसेच मंदिराच्या गर्भगृह, सभामंडप, प्रवेशद्वार (उत्तर व पूर्व महाद्वार) आणि इतर ठिकाणी फूलांनी सजावट करण्यात आली आहे.
दर्शनासाठी स्थानिकांची वेगळी रांग : स्थानिक त्र्यंबकवासियांसाठी दर्शनाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. आज पहाटे 4 वाजल्यापासून सकाळी 10 वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी 6 वाजता ते 16 फेब्रुवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत स्थानिकांसाठी दर्शनाचं वेळापत्रक निश्चित करण्यात आलं आहे. स्थानिकांना पश्चिम दरवाजातून प्रवेश दिला जाईल. यासाठी ओळखपत्र आणणं अनिवार्य आहे. देवस्थान ट्रस्टनं स्पष्ट केलं आहे की, स्थानिक नागरिकांशिवाय इतर कोणालाही या दरवाज्यातून प्रवेश दिला जाणार नाही.
धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन : महाशिवरात्रीनिमित्त मंदिरात विशेष धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आज रात्री 11 वाजता महापूजा संपल्यावर मंदिर प्रांगणातून त्र्यंबक राजाची पालखी मिरवणूक निघणार आहे. सोबतच आज दिवसभर मंदिरात महापूजा, अभिषेक, आरती यांसारखे विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडतील.
यांनतर उद्या सोमवारी दुपारी 3 वाजता मंदिरातून कुशावर्त तीर्थापर्यंत पालखी मिरवणूक शहरातून होऊन निघेल. कुशावर्त तीर्थावर पूजा आणि आरती होऊन पालखी परत मंदिरात आणली जाईल.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन : त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष कैलास घुले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडणार आहेत.
- 15 फेब्रुवारी- दुपारी 4 वाजता अघोर नृत्याचं सादरीकरण होणार आहे.
- 16 फेब्रुवारी- सायंकाळी 6 वाजता शास्त्रीय कथ्थक नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
त्र्यंबकेश्वर मंदिराचं महत्व : त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतातील एक प्राचीन तीर्थस्थान आहे आणि सर्व 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी विशेष मानलं जातं. हे मंदिर नाशिक शहरापासून 28 किमी अंतरावर, सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात वसलेलं आहे.
मंदिराजवळ गंगा-गोदावरी नदीचं उगमस्थान आणि कुशावर्त तीर्थ आहे. तसेच, श्री ज्ञानेश्वर माऊलींचे बंधू श्री निवृत्तीनाथ महाराजांची समाधी ही येथे स्थित आहे. मंदिर परिसरात अनेक धार्मिक संस्था आहेत ज्या वेदशाळा, संस्कृत पाठशाळा, कीर्तन पाठशाळा, प्रवचन संस्था चालवितात.
पौराणिक महत्त्व : पौराणिक कथेनुसार, ब्रह्मदेवांनी एका पर्वतावर श्री महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी तपश्चर्या केली, जी पुढे 'ब्रह्मगिरी पर्वत' म्हणून प्रसिद्ध झाली. त्या पर्वतावर पूर्वी गौतम ऋषींचं आश्रम होतं. त्यांनी केलेल्या कठोर तपश्चर्यामुळे महादेव प्रसन्न झाले आणि त्रिमूर्ती ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण करून तिथं विराजमान झाले. तेव्हापासून हे स्थान त्र्यंबकेश्वर म्हणून ओळखले जातं.
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाची वैशिष्ट्ये : येथील शिवलिंगाची रचना इतर 11 ज्योतिर्लिंगांपेक्षा वेगळी आहे. शिवपिंडीमध्ये अंगठ्याच्या आकाराचे तीन कपार आहेत, ज्यात त्रिमूर्ती ब्रह्मा, विष्णु, महेश विद्यमान आहेत. या ज्योतिर्लिंगाची त्रिकाल पूजा स्थानिक माहितीप्रमाणे सुमारे 350 वर्षांपासून केली जात आहे.
हेही वाचा