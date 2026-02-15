ETV Bharat / state

शिर्डीत महाशिवरात्रीचा उत्सव, साईबाबा आणि महादेवाची एकत्रित आराधना; भाविकांसाठी 13 हजार किलो साबुदाण्याच्या खिचडीचा प्रसाद

आज मोठ्या संख्येनं भाविक शिर्डीत येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आणि उपवासाचा दिवस असल्यामुळे साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयात 13 हजार किलो साबुदाण्याची खिचडी तयार करण्यात आली आहे.

Mahashivratri Special
शिर्डीत महाशिवरात्रीचा उत्सव (ETV Bharat)
Published : February 15, 2026 at 11:49 AM IST

1 Min Read
शिर्डी (अहिल्यानगर) : देशभरात आज रविवारी (15 फेब्रुवारी) महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. देशातील विविध महादेवांच्या मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. दरम्यान, शिर्डी इथंही भाविकांची मोठी उपस्थिती पाहायला मिळत आहे. साईबाबांच्या दर्शनासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त साईबाबांच्या समाधीजवळ देवाधी देव महादेवांची प्रतिमा साईबाबा संस्थानच्या वतीने ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे भाविक साईबाबांच्या दर्शनाबरोबरच भोलनाथ शंकराचंही दर्शन घेत आहेत.

13 हजार किलो साबुदाण्याची खिचडी तयार : आज मोठ्या संख्येनं भाविक शिर्डीत येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आणि उपवासाचा दिवस असल्यामुळे साईबाबा संस्थानच्या साई प्रसादालयात तब्बल 13 हजार किलो साबुदाण्याची खिचडी तयार करण्यात आली आहे.

शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांसाठी आज दिवसभर प्रसादालयात साबुदाण्याची खिचडी आणि झिरक्याचा प्रसाद देण्यात येत आहे. साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयात खिचडी तयार करण्यासाठी 5,500 किलो साबुदाणा, 4,000 किलो शेंगदाणे, 700 लिटर शेंगदाणे तेल, 2,000 किलो बटाटे आणि 1,200 किलो साखर, मीठ, लाल तिखट, हिरवी मिरची आदी साहित्य वापरले गेले आहे. या सर्व साहित्यापासून एकूण 13,000 किलो महाप्रसाद तयार करण्यात आला असून भाविक मोठ्या भक्तिभावानं ग्रहण करत आहेत.

Shirdi Sai Prasadalaya
साई प्रसादालय (ETV Bharat)

उपवासानिमित्त साबुदाण्याची खिचडी व झिरक्याचा प्रसाद देण्याची परंपरा : 'सबका मालिक एक' हा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी सर्वधर्मीय भाविक शिर्डीत येतात. त्यापैकी बहुतांश भाविक साई संस्थानमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्रसादालयात प्रसाद ग्रहण करतात. साधारणपणे येथे दोन भाजी, चपाती आणि वरण-भात असा प्रसाद दिला जातो. मात्र, आषाढी एकादशी आणि महाशिवरात्रीच्या दिवशी उपवासानिमित्त विशेष साबुदाण्याची खिचडी व झिरक्याचा प्रसाद देण्याची परंपरा आहे.

Shirdi Sai Prasadalaya
साई प्रसादालय (ETV Bharat)

60 ते 65 हजार भाविक प्रसादाचा लाभ घेण्याची अपेक्षा : आज दिवसभरात देशभरातील तसेच शिर्डी व पंचक्रोशीतील सुमारे 60 ते 65 हजार भाविक साई खिचडीचा लाभ घेण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती साई प्रसादालयाचे प्रमुख संजय शिंदे यांनी दिली. महाशिवरात्रीनिमित्त पुणे येथील नितीन शर्मा, हैदराबाद येथील श्रीनिवास वेंकट आणि माधुरी कलाथूरु या भाविकांनी साईबाबा प्रसादालयासाठी एकूण 2,11,111 रुपयांची देणगी दिली आहे.

