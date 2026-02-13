महाशिवरात्रीला त्र्यंबकेश्वर मंदिर सलग 41 तास खुलं राहणार; तीन दिवस व्हीआयपी दर्शन बंद
येत्या रविवारी (दि.15) राज्यासह देशभरात महाशिवरात्री उत्साहात साजरी होणार आहे. यासाठी नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्टनं महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी असलेल्या श्री त्र्यंबकेश्वराचे मंदिर येत्या रविवारी महाशिवरात्री उत्सवानिमित्त दर्शनासाठी सलग 41 तास खुलं राहणार आहे. तसंच दिनांक 14 ते 16 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत सर्व प्रकारचं व्हीआयपीदर्शन पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टनं घेतला आहे.
देणगी दर्शन पूर्णपणे बंद राहणार : महाशिवरात्रीला त्र्यंबकेश्वरला भाविकांची होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेत प्रशासनानं दर्शनाबाबत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. भाविकांना दर्शन सुलभ व्हावं यासाठी सलग 41 तास मंदिर खुलं राहणार आहे. रविवारी (दि. 15) पहाटे 4 वाजल्यापासून सोमवारी (दि.16 ) रात्री नऊ वाजेपर्यंत मंदिर दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात येणार आहे. मुख्य दर्शन रांग पूर्व दरवाजा दर्शनबारी इथून महाशिवरात्रीच्या दिवशी 24 तास सुरू राहील. महाशिवरात्रीच्या दिवशी देणगी दर्शन पूर्णपणे बंद असणार आहे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भाविकांना गर्भगृहात जाऊन दर्शन घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
स्थानिकांसाठी वेगळी दर्शन रांग : स्थानिक त्र्यंबकवासियांसाठी रविवारी पहाटे 4 ते सकाळी 10 आणि सायंकाळी 6 ते दुसऱ्या दिवशी (दि. 16) सकाळी 10 वाजेपर्यंत दर्शनाची स्वतंत्र वेळ आणि दरवाजा निश्चित करण्यात आला आहे. स्थानिकांना पश्चिम दरवाजातून दर्शन दिलं जाणार आहे. मात्र त्यावेळी ओळखपत्र आणणं अनिवार्य आहे. स्थानिक नागरिकांशिवाय इतर कोणालाही या दरवाज्यातून प्रवेश दिला जाणार नाही, असं देवस्थान ट्रस्टनं स्पष्ट केलं आहे.
धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन : महाशिवरात्रीनिमित्त मंदिरात विशेष महापूजा रविवारी रात्री 11 वाजता झाल्यानंतर मंदिर प्रांगणात त्र्यंबक राजाची पालखी मिरवणूक निघेल. तसंच रविवारी महाशिवरात्रीच्या दिवशी दिवसभर मंदिरात महापूजा, आरती अभिषेक असे विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. सोमवारी (दि.16) दुपारी 3 वाजता मंदिरातून कुशावर्त तीर्थपर्यंत मेनरोडनं शहरातून पालखी मिरवणूक निघेल. कुशावर्त तीर्थावर पूजा आणि आरती होऊन पालखी परत मंदिरात येईल.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन : "रविवारी (दि.15) दुपारी 4 वाजता अघोर नृत्याचं सादरीकरण होणार आहे. यासह गायक व संगीतकार सुधीर फडके यांच्या गीत रामायणाचा कार्यक्रम सायंकाळी सात वाजता होणार आहे. तर सोमवारी सायंकाळी 6 वाजता शास्त्रीय कथक नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे," अशी माहिती त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष कैलास घुले यांनी दिली आहे.
त्र्यंबकेश्वर मंदिराचं महत्त्व : त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हे भारतातील एक प्राचीन तीर्थस्थान आहे. भारतातील 12 ज्योतिर्लिंगापैकी हे एक मंदिर आहे. हे मंदिर नाशिक शहरापासून 28 किमी अंतरावर सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेल्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात स्थित आहे. पवित्र 'गंगा गोदावरी' नदीचं उगमस्थान त्र्यंबकेश्वरजवळ आहे. मंदिर प्रांगणाच्या जवळच कुशावर्त तीर्थ आहे. श्री ज्ञानेश्वर माऊलींचे मोठे बंधू श्री निवृत्तीनाथ महाराजांची समाधी देखील त्र्यंबकेश्वर मध्येच आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये अनेक धार्मिक संस्था देखील आहेत. ज्या वेदशाळा, संस्कृत पाठशाळा, कीर्तन पाठशाळा, प्रवचन संस्था चालवितात. पौराणिक कथेनुसार असं सांगितलं जातं की, ब्रह्मदेवांनी इथं एका पर्वतावर श्री महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी तप केलं. जे पुढील काळात 'ब्रह्मगिरी पर्वत' नावानं विख्यात झालं. या पर्वतावर एकेकाळी गौतम ऋषी यांचा आश्रम होता. केलेल्या अपराधातून मुक्तता मिळावी म्हणून त्यांनी कठोर तपश्चर्या केली आणि महादेवांना प्रसन्न केलं. गौतम ऋषींच्या तपश्चर्येवर प्रसन्न होऊन महादेवांनी त्रिमूर्ती ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण केलं आणि तिथंच विराजमान झालं. तेव्हापासून हे स्थान त्र्यंबकेश्वर म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. ज्योतिर्लिंग हा शब्द प्रकाशस्तंभ दर्शवतो. त्र्यंबकेश्वर शिवलिंगाची वास्तविक रचना इतर ज्योतिर्लिंगांपेक्षा वेगळी आहे. त्र्यंबकेश्वर इथं शिवपिंडीमध्ये अंगठ्याच्या आकाराच्या तीन कपार आहेत. ज्यात त्रिमूर्ती म्हणजेच ब्रह्मा-विष्णु-महेश विराजमान आहेत. या ज्योतिर्लिंगाची त्रिकाल पूजा केली जाते. स्थानिक माहितीनुसार ही प्रथा 350 वर्षांपासून सुरू आहे.
