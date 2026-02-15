ETV Bharat / state

महाशिवरात्रीनिमित्त वडणगेत भाविकांची प्रचंड गर्दी; शंकराबरोबर कोंबड्याची पूजा होणारं देशातील एकमेव मंदिर

महाशिवरात्रीनिमित्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे गावातील शिव-पार्वती मंदिरात भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. या मंदिराला 'करवीर माहात्म्य' ग्रंथात अनन्य साधारण महत्व आहे.

महाशिवरात्रीनिमित्त वडणगेत भाविकांची प्रचंड गर्दी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 6:27 PM IST

कोल्हापूर : महाशिवरात्रीनिमित्त देशभरात 'ओम नमः शिवाय'चा गजर होत आहे. कोल्हापुरातही शहरासह शहर परिसरातील महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांची अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे. त्यातच जिल्ह्याच्या करवीर तालुक्यातील पंचगंगा नदीकाठावरील वडणगे गावात शिव-पार्वती मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी झाली. 'करवीर माहात्म्य' ग्रंथात 'करवीर काशी' म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या या तीर्थक्षेत्राला दर्शनासाठी पंचक्रोशीतून हजारो भक्तांचा ओढा लागला. दरवर्षीप्रमाणे महाशिवरात्रीनिमित्त आयोजित उत्सवामुळं वडणगे गाव भक्तीमय वातावरणानं बहरलं आहे.

करवीर माहात्म्य ग्रंथांत 'उमा त्र्यंबकेश्वर' असा गावाचा उल्लेख : कोल्हापूर अर्थात 'करवीर क्षेत्र' हे 'दक्षिण काशी' म्हणून ओळखलं जातं. जलाशयांच्या शहराप्रमाणेच कोल्हापूर हे शिवलिंगाचंही शहर होतं. त्यामुळं आध्यात्मिक महत्त्व असणारी अनेक शिव मंदिरं कोल्हापुरात पाहायला मिळतात. अशाच पद्धतीचं एक प्राचीन मंदिर पंचगंगा नदीच्या काठावर, कोल्हापूरपासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर, वडणगे गावात आहे. करवीर माहात्म्य ग्रंथांत बत्तीसाव्या अध्यायात या वडणगे क्षेत्राचा उल्लेख 'उमा त्र्यंबकेश्वर' असा आहे. त्यामुळंच महाशिवरात्रीला या ठिकाणी भक्तांचा मेळा भरतो. वडणगे गावात पार्वती तलावाच्या अग्नेय दिशेला महादेव मंदिर आहे. या मंदिरात काळ्या पाषाणातील शिवलिंग तर नैऋत्येला पार्वती मंदिर आहे.

महाशिवरात्रीनिमित्त वडणगेत भाविकांची प्रचंड गर्दी (ETV Bharat Reporter)

महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांची प्रचंड गर्दी : "महाशिवरात्रीच्या आदल्या दिवशी रात्रीपासून महादेव मंदिरात दर्शन आणि अभिषेकासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. मध्यरात्री 12 वाजता ग्रामपंचायत सदस्य आणि प्रमुख गावकऱ्यांच्या हस्ते महादेव आणि पार्वती मंदिरात अभिषेक करण्यात आले. दुपारी बारा वाजता उत्सव मूर्तींची महापूजा आणि महाआरती करण्यात आली. गुरव बंधूंनी श्रीपूजा पूजा बांधली. यानंतर भगवान महादेव आणि पार्वतीच्या उत्सव मूर्तींची टाळ-मृदुंगांच्या गजरात पालखी गावातून काढण्यात आली. बराळे, दिंडे, सकपाळ, चेचर, माने, सासने, जंगम कुसाळे अशा मानकऱ्यांना या पालखीचा खांद्याचा मान मिळाला. ग्रामपंचायत, देवस्थान उपसमिती, सहकारी दूध संस्था, पतसंस्था, तरुण मंडळे आणि करवीर पोलिसांच्या सहकार्याने यात्रेचे नियोजन करण्यात आलं होतं," असं मंदिराचे पुजारी हृदयनाथ गुरव यांनी सांगितलं.

महादेव मंदिर (ETV Bharat Reporter)

शंकर-पार्वती पदस्पर्शाचं पौराणिक महात्म्य : कोल्हापूरचे आध्यात्मिक महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या 'करवीर माहात्म्य' ग्रंथातील उल्लेखानुसार आणि प्राचीन माहितीच्या आधारे शंकर-पार्वतीचं गावातील आगमन, त्यांची दोन स्वतंत्र मंदिरं आणि पार्वतीनं शिरच्छेद केलेल्या कोंबड्याचं प्रतीक याबाबत आख्यायिका सांगितल्या जातात. भगवान शंकर आणि पार्वती दक्षिणेहून उत्तरेकडं जाताना श्रीक्षेत्र प्रयाग इथं स्नान करून पुढं निघाले होते. यावेळी त्यांना वाटेत वडणगे गाव लागलं. वस्ती असल्याचं पाहून ते थांबले. शंकर-पार्वती तिथं थांबल्याचं पाहून एका राक्षसानं कोंबड्याचं रूप घेऊन कोंबडा आरवल्याचा आवाज काढला. कोंबडा आरवल्याचा आवाज ऐकून शंकर-पार्वती तिथंच गुप्त झालं. पण, कोंबड्याच्या रूपात राक्षस असल्याचं पार्वतीच्या लक्षात येताच तिनं त्या कोंबड्याचा शिरच्छेद केला, अशी दंतकथा सांगितली जाते. या ठिकाणी भगवान शंकर स्वयंभू शिवलिंग आणि पार्वती तांदळा रूपात स्थिरावली. विशेष म्हणजे शंकर पार्वतीच्या मंदिरांच्या मध्यभागी आरवलेल्या कोंबड्याची शिळा आजही अस्तित्वात आहे.

पार्वती मंदिर (ETV Bharat Reporter)

कृतज्ञता म्हणून कोंबड्याच्या शिल्पाची पूजा : "दंतकथेप्रमाणे राक्षसानं कोंबड्याचं रूप घेऊन आरवलं असलं तरी कोंबड्याच्या आरवण्यामुळं आपल्या गावात शिव-पार्वतीचं स्थान निर्माण झालं. त्यामुळंच आजही वडणगे गावातील ग्रामस्थांकडून शिव-पार्वतीच्या मंदिराच्या मध्यावर असणाऱ्या कोंबड्याच्या शिल्पाचीही पूजा केली जाते. शिवपूजनात अनेक ठिकाणी नंदीची देखील पूजा केली जाते. परंतु शिवपुजनासोबतच कोंबड्याच्या शिल्पाची पूजा होणारं देशभरातील वडणगे हे एकमेव स्थान आहे. त्यामुळंच महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाच्या आणि पार्वतीच्या मंदिरामध्ये भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत असते", असं गावचे सरपंच सचिन चौगुले यांनी सांगितलं.

शिव-पार्वती मंदिर (ETV Bharat Reporter)

