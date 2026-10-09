घाटी रुग्णालयात न्यूरो रीहॅब सिस्टिम सज्ज; अत्याधुनिक फिजिओथेरपी उपचार अल्पदरात उपलब्ध
स्वित्झर्लंड येथून घाटा रुग्णालयात आणलेलं मशीन रुग्णांकरिता फिजिओथेरपीसाठी उपलब्ध आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 9, 2026 at 1:31 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मेंदूच्या आजारात प्राथमिक उपचार जसे महत्वाचे असतात. त्याचप्रमाणे त्यानंतर लागणाऱ्या उपचार पद्धती अतिशय महत्वाच्या मानल्या जातात. त्यामध्ये फिजिओथेरपी ही उपचार पद्धती उपयुक्त मानली जाते. मात्र, खासगी रुग्णालयात उपलब्ध असणारे फिजिओथेरपीचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर असतात. मात्र, आता घाटी रुग्णालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेली यंत्रणा सज्ज झाली आहे. या यंत्रांमुळे गोरगरीब रुग्णांना देखील अत्याधुनिक उपचार माफक दरात घेणं शक्य होणार आहे.
स्वित्झर्लंड येथून घाटा रुग्णालयात आणलेलं अत्याधुनिक यंत्र कार्यान्वित करण्यात आलं आहे. घाटी रुग्णालयात न्यूरो रीहॅब सिस्टिम कक्ष रुग्णांसाठी सज्ज झाला आहे. विदेशी तज्ञांनी खास प्रशिक्षण हे डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलं आहे. त्यामुळे रोज पन्नास ते साठ रुग्णांना स्वस्तात उपचार देणं शक्य होणार आहे. आचारसंहिता संपल्यावर लोकार्पण सोहळा पार पडेल अशी माहिती घाटी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली.
शासकीय रुग्णालयात राज्यात पहिल्यांदाच अशी यंत्रणा-घाटी रुग्णालय हे शासकीय रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह आसपासच्या 10 ते 12 जिल्ह्यांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण मानले जाते. विभागातील सर्वात मोठे असे शासकीय रुग्णालय असल्यानं गरीब रुग्णांना अल्पदरात उपचार उपलब्ध केले जातात. या ठिकाणी आता फिजिओथेरपीसाठी लागणारी राज्यातील सर्वात उत्तम अशी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. स्विझरलँड येथून मेंदूशी निगडीत आजार असणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अत्याधुनिक उपचार पद्धती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि मंत्री अतुल सावे यांच्यासह विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी विशेष निधीचं नियोजन करून जवळपास 15 कोटींहून अधिकचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानं ही अत्याधुनिक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच अशी उपचार पद्धती शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती घाटी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली.
महाग उपचार अल्पदरात-अर्धांगवायू झाल्यावर प्राथमिक उपचार झाल्यानंतर आजारातून पूर्ण बरे होण्यासाठी मोठा कालावधी जातो. त्यात महत्वाची उपचार पद्धती म्हणजे फिजिओथेरपी ही उपचार पद्धती प्रभावी मानली जाते. मात्र, सरकारी रुग्णालयात सर्वच ठिकाणी हा विभाग अद्ययावत असेल, अशी शक्यता नसते. शिवाय खासगी ठिकाणी फिजिओथेरपी करताना आकारण्यात येणारे शुल्क मध्यमवर्गीयांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहेत. परिणामी औषधी उपचार घेतल्यावर सर्वसामान्य रुग्ण फिजिओथेरपी घेण्यास असमर्थ ठरतात. मात्र, घाटी रुग्णालयात अद्यावत न्यूरो रीहॅब सिस्टिम विभाग आता सज्ज झाला आहे. नाममात्र दरात फिजिओथेरपी निगडित मेंदूशी संबंधित आजारांवर उपचार घेणं शक्य होणार आहे. अद्याप निश्चित दर सरकारनं जाहीर केले नसले तरी दोनशे रुपयांच्या आत दर रुग्णांना आकारले जातील, अशी शक्यता असल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली.
असा असेल विभाग-घाटी रुग्णालयात नवीन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर न्यूरो रीहॅब सिस्टिम हा विभाग सक्रिय झाला आहे, या ठिकाणी आठ प्रकाराचे यंत्र लावण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हात, पाय आणि पाठ अशा विविध अवयवांवर उपचार करण्यात येणार आहेत. अर्धांगवायू झाल्यावर शरीराच्या ज्या भागावर परिणाम झाला त्यावर विशेष उपचार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वरिष्ठ डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, नोंदणी कक्ष आणि दोन उपचार कक्ष सज्ज करण्यात आले आहेत. एका दिवसात 60 ते 70 रुग्णांवर उपचार होतील असा विश्वास आहे. सुरुवातील काही अडचण नाही. मात्र, उपचारासाठी रुग्ण वाढल्यावर नोंदणी करून उपचार करणे शक्य होणार आहे. पुढील काही महिने अमेरिकेतील तज्ञ मंडळी उपचार पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शहरातच राहणार आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली.
तातडीचे उपचार गरजेचे- कुठल्याही आजारात वेळेवर उपचार मिळणं अतिशय गरजेचे असतात. हृदयविकाराचा झटका आल्यास पहिला एक तास उपचारासाठी महत्वाचा मानला जातो. तसे अर्धांगवायू झाल्यास पहिल्या तासात उपचार मिळाल्यास 100 टक्के तर चार तासात उपचार मिळाल्यास 80 टक्के फरक पडतो. बाजारात तसे इंजेक्शन उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे जर कुटुंबात कोणाला असा आजार उद्भवला तर तातडीनं उपचार घेणं आवश्यक आहेत. प्राथमिक उपचार घेतल्यावर फिजिओथेरपी रुग्णांना आजारातून लवकर बरं करण्यासाठी रुग्णालयातील यंत्रणा उपयुक्त आहे. लवकर उपचार घ्यावे, असे आवाहन अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी केलं आहे.
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