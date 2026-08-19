रुग्णवाहिकेसाठी रस्ता नसल्यानं पत्नीला गमावलं, पण खचले नाहीत; आता त्याच रस्त्यासाठी ‘माउंटन मॅन’ची झुंज
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील घोडणकप्पी गावचे रहिवासी तुलसीराम गेडाम यांनी पत्नीच्या मृत्यूनंतर गावापर्यंत रस्ता पोहोचवण्याचा निर्धार केला आहे.
Published : August 19, 2026 at 11:36 AM IST
चंद्रपूर : बिहारमधील ‘माउंटन मॅन’ दशरथ मांझी यांनी पत्नीच्या मृत्यूनंतर डोंगर फोडून गावासाठी रस्ता तयार केला. त्यांच्या जिद्दीची ही कहाणी आजही देशासह जगभरात प्रेरणादायी मानली जाते. आता महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातही अशाच जिद्दीची आणि सामाजिक बांधिलकीची कहाणी समोर आली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील घोडणकप्पी गावचे रहिवासी तुलसीराम गेडाम यांनी पत्नीच्या मृत्यूनंतर गावापर्यंत रस्ता पोहोचवण्याचा निर्धार केला आहे. रस्त्याअभावी आपल्या पत्नीला वेळेवर उपचार मिळू शकले नाहीत आणि तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रशासनाकडून रस्त्याची समस्या सोडवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ठोस पाऊल न उचलल्यानं अखेर तुलसीराम गेडाम यांनी स्वतःच रस्त्याचं काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.
पत्नीच्या मृत्यूने बदलले आयुष्य : घोडणकप्पी गावातील संगीता गेडाम यांनी 14 जून रोजी एका मुलीला जन्म दिला होता. प्रसूतीनंतर त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यांना तातडीनं उपचारांची गरज होती. मात्र, गावापर्यंत पक्का रस्ता नसल्यानं रुग्णवाहिका गावात पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे संगीता यांना वेळेवर उपचार मिळू शकले नाहीत आणि त्यांचा मृत्यू झाला.
पत्नीला गमावल्याचं दुःख तुलसीराम यांच्यासाठी अत्यंत मोठं होतं. मात्र, त्यांनी या दुःखाला खचून न जाता त्यातूनच नवा निर्धार केला. ज्या रस्त्याअभावी त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीचा जीव गेला, त्याच समस्येमुळे भविष्यात अन्य कोणत्याही कुटुंबावर अशी वेळ येऊ नये, असा त्यांनी निर्धार केला.
प्रशासनाची वाट पाहणं सोडलं : गावातील रस्त्याच्या समस्येबाबत ग्रामस्थांनी अनेकदा प्रशासनाकडे मागणी केली होती. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही रस्त्याचा प्रश्न सुटला नाही. अखेर प्रशासनाची प्रतीक्षा न करता तुलसीराम गेडाम यांनी स्वतः रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेतला.
जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्तानं घोडणकप्पी इथं मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ एकत्र आले. ग्रामस्थांनी हातात कुदळ, फावडे यांसह विविध साधनं घेत गावाला मुख्य रस्त्याशी जोडणाऱ्या सुमारे दीड किलोमीटर लांबीच्या मार्गाच्या दुरुस्तीचं काम सुरू केलं.
श्रमदानातून अर्धा रस्ता तयार : ग्रामस्थांच्या श्रमदानातून आतापर्यंत या मार्गाचा जवळपास निम्मा भाग दुरुस्त करण्यात आला आहे. तुलसीराम यांच्या पुढाकाराला गावकऱ्यांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून, संपूर्ण रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी ग्रामस्थ एकजुटीनं प्रयत्न करत आहेत.
“भविष्यात कोणत्याही रुग्णाला, गर्भवती महिलेला किंवा गरजू व्यक्तीला रस्त्याअभावी जीव गमवावा लागू नये,” अशी भावना तुलसीराम गेडाम यांनी व्यक्त केली आहे. पत्नीच्या मृत्यूचं दुःख मनात ठेवत गावासाठी रस्ता उभारण्याची त्यांची ही जिद्द प्रशासनासह समाजासाठीही एक वेगळा संदेश देणारी ठरत आहे.
तीन दशकांपासून डोंगरांच्या कुशीत गाव : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील घोडणकप्पी गाव गेल्या सुमारे तीन दशकांपासून डोंगरांच्या कुशीत वसलेलं आहे. गावात सुमारे 20 घरे असून, ग्रामस्थांना अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. गावात सिमेंटचा रस्ता आणि अंगणवाडी यांसारख्या काही सुविधा असल्या, तरी मुख्य रस्त्यापासून गावाला जोडणारा मार्ग अद्यापही अत्यंत खराब आहे.
पावसाळ्यात या रस्त्याची अवस्था आणखी बिकट होते. दगडगोटे आणि खड्ड्यांनी भरलेल्या या खडतर मार्गावरून पायी चालणंही कठीण होतं. अनेकदा मोटारसायकलही गावात पोहोचत नाही. त्यामुळे रुग्णांना रुग्णालयात नेणं, गर्भवती महिलांना उपचारासाठी बाहेर घेऊन जाणं तसेच दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी ये-जा करणे ग्रामस्थांसाठी मोठं आव्हान ठरतं. पण आता रस्ता पूर्ण झाल्यास मुलांच्या शिक्षणासोबतच रुग्णांची वाहतूक आणि ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनातील अनेक अडचणी दूर होतील, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
2021 मध्ये रस्ता झाला, मात्र गावापर्यंत पोहोचलाच नाही : मिळालेल्या माहितीनुसार, 2021 मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत घोडांकप्पीपासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत रस्ता तयार करण्यात आला होता. मात्र, डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या गावापर्यंत पोहोचणारा शेवटचा टप्पा अपूर्णच राहिला.
याच अपूर्ण मार्गामुळे आजही घोडणकप्पी ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही समस्या कायम राहिल्यानं आता ग्रामस्थांनी प्रशासनाची वाट न पाहता स्वतःच हा अपूर्ण टप्पा पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. श्रमदानातून रस्ता दुरुस्त करण्याचे काम सुरू असून, गावाला मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचा ग्रामस्थांचा प्रयत्न सुरू आहे.
पत्नीच्या मृत्यूनंतर घेतला मोठा संकल्प : तुलसीराम गेडाम सांगतात की, "आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. त्यांच्या पत्नीला तातडीने उपचारांची गरज होती. मात्र, गावापर्यंत रस्ता नसल्यानं रुग्णवाहिका पोहोचू शकली नाही आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्यानं त्यांनी पत्नीला गमावलं".
‘महाराष्ट्राचे माउंटन मॅन’ : तुलसीराम गेडम यांच्या जिद्दीची तुलना बिहारमधील दशरथ मांझी यांच्याशी केली जात आहे. दोघांच्याही आयुष्यात रस्ता आणि जवळच्या व्यक्तीला गमावण्याचं दुःख यांचा संबंध आहे. दशरथ मांझी यांनी पत्नीच्या मृत्यूनंतर डोंगर फोडून रस्ता तयार केला होता. त्याचप्रमाणे तुलसीराम यांनीही पत्नीला गमावल्यानंतर गावापर्यंत रस्ता पोहोचवण्याचा संकल्प केला आहे.
मात्र, तुलसीराम यांच्या प्रयत्नाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते एकटे हा संघर्ष करत नाहीत. त्यांच्या या मोहिमेत संपूर्ण गाव सहभागी झालं असून, ग्रामस्थ एकत्रितपणे रस्ता तयार करण्यासाठी श्रमदान करत आहेत.