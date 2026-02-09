ETV Bharat / state

महायुतीची ग्रामीण भागातही विजयाची घौडदौड कायम राहणार? १२ जिल्हा परिषदांसह १२५ पंचायत समितींचे आज निकाल

मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदांचे आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागणार आहेत.महायुतीच्या विजयाचा वेग कायम राहणार की नाही, हे आज स्पष्ट होईल.

ZP Panchayat election results live update
संग्रहित-मतमोजणी (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 7:36 AM IST

1 Min Read
मुंबई - राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल आज लागणार आहेत. सकाळी सुमारे दहा वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार निवडणुकीमध्ये ६८.२८ टक्के मतदान झालं आहे.

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक ७४.८९ टक्के मतदान झाले. तर रत्नागिरीमध्ये सर्वात कमी ५५.७९ टक्के मतदान झाले. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये शनिवारी ७३१ सदस्य निवडण्यासाठी मतदान झाले. या निवडणुकीत २,६२४ उमेदवार रिंगणात होते.

दोन्ही राष्ट्रवादीसाठी निवडणूक महत्त्वाची-जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या ५ फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होणार होत्या. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आणि त्यानंतर तीन दिवसांच्या राज्य दुखवट्यामुळे निवडणुकांसाठी मतदान आणि मतमोजणी पुढे ढकलली. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार की नाही, याबाबत विविध पातळीवर राजकीय चर्चा सुरू असताना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर ही पहिली निवडणूक आहे. त्यामुळे ही निवडणूक दोन्ही राष्ट्रवादीसाठी महत्त्वाची असणार आहे.

या निवडणुकीतही बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न- नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती आघाडीनं दमदार कामगिरी केली आहे. या निवडणुकीमधील 'बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न' जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही दिसून आला. महायुतीचे एकूण ११ उमेदवार –त्यापैकी १० भाजपाचे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा एक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. या बिनविरोध विजयांमध्ये सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या पाच जागा आणि पंचायत समितीच्या सहा जागांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेसाठी ७,६०० हून अधिक आणि पंचायत समित्यांसाठी सुमारे १३,००० विक्रमी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा बालेकिल्ला असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणीज पंचायत समितीमधून शिवसेनेच्या डॉ. पद्मजा कांबळे या सध्याच्या निवडणुकीच्या फेरीत राज्यातून बिनविरोध निवडून आलेल्या पहिल्या उमेदवार ठरल्या आहेत.

  • जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे निकाल म्हणजे ग्रामीण भागातील जनमत कोणत्या बाजूने हे दर्शविणारे आहे. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात महायुतीची विजयी घौडदोड कायम राहणार की नाही, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

