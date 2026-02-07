जिल्हा परिषद निवडणूक 2026: नवरदेवाचं बोहल्यावर चढण्याआधी मतदान, तर 105 वर्षाच्या आजीनं बजावला हक्क
जिल्हा परिषद निवडणूक 2026 च्या मतदानाला आज सकाळपासून सुरुवात झाली. यात नवरदेवानं बोहल्यावर चढण्याआधी मतदान केलं तर 105 वर्षाच्या आजीनं उत्साहात आपला हक्क बजावला आहे.
Published : February 7, 2026 at 7:13 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला सकाळी साडेसात वाजता सुरुवात झाली. चार ते पाच ठिकाणी सुरुवातीला मतदान यंत्रात बिघाड झाल्याचं समोर आलं, मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नवीन यंत्र लावल्यानं प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात झाली. कुठं नवरदेवानं बोहल्यावर चढण्याआधी मतदान केलं तर 105 वर्षाच्या आजीनं उत्साहात आपला हक्क बजावला आहे. दरम्यान सिल्लोड तालुक्यातील नानेगाव मतदान केंद्रावर भाजपाच्या उमेदवाराला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. त्यामुळे मतदान केंद्रावर काही वेळ गोंधळ पाहायला मिळाला. भाजपाचे अंभई गटाचे उमेदवार त्रिंबक पाटील गव्हाणे यांना आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यकर्त्याकडून धक्का-बुक्की झाल्याची तक्रार केली. याच गटातून आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
दोन गटात झाले वाद : जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाल बहादूर शास्त्री मतदान केंद्रावर दोन राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची झाल्याची घटना घडली. मतदान केंद्रापासून अवघ्या 100 मीटरच्या आत प्रचारासाठी स्टॉल लावण्यात आल्याच्या कारणावरून हा वाद उफाळून आला. निवडणूक आचारसंहितेनुसार मतदान केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारचा प्रचार किंवा स्टॉल लावण्यास मनाई आहे. याच कारणावरून एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्यानं दोन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला. परिस्थिती चिघळण्याच्या शक्यतेनं पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत गोंधळ थांबवला.
105 वर्षीय आजींचा मतदानाचा उत्साह : छत्रपती संभाजीनगरातील पंढरपूर येथील रहिवासी 105 वर्षीय जयतुंबी शेखमदार यांनी आज मतदानाचा हक्क बजावला. स्वतंत्र्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीपासून आजपर्यंत त्यांनी एकही निवडणूक चुकवलेली नाही. लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येकानं मतदान करणं आवश्यक असल्याचा संदेश त्या देत आहेत. स्वतः मतदानासाठी जाण्याचा आग्रह त्या मुलाकडं धरतात. त्यांच्या या उत्साहामुळे परिसरात प्रेरणादायी वातावरण निर्माण झालं आहे.
नवरदेवानं बजावला मतदानाचा हक्क : छत्रपती संभाजीनगर शहरालगत असलेल्या पिसादेवी येथील मतदान केंद्रावर लग्नाच्या दिवशीच नवरदेवानं मतदानाचा हक्क बजावला. कृष्णा तायडे असं या नवरदेवाचं नाव असून आज पार पडणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान हा आपला हक्क आहे, प्रत्येकानं तो बजावला पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी मतदारांना केलं.
जिल्हाधिकारी यांनी घेतला आढावा : सावंगी-हर्सूल येथील मतदान केंद्रावर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शाळेतील मतदान केंद्राची मांडणी, मतदारांसाठी केलेल्या सुविधा तसेच सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती घेतली. मतदान प्रक्रिया शांततेत व पारदर्शकपणे पार पडावी, यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक मतदारांसाठी करण्यात आलेल्या सुविधांचीही त्यांनी पाहणी केली. मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
हेही वाचा :