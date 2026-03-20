रुपाली चाकणकर सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला, राजानामा देण्याची शक्यता; तर खरात प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची पोलीस महासंचालकांकडे मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सायंकाळी रुपाली चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं आहे, अशी माहिती मिळत आहे.
By PTI
Published : March 20, 2026 at 9:57 PM IST
मुंबई - नाशिकमध्ये कथित बलात्काराच्या एका प्रकरणात स्वयंघोषित 'बाबा' अशोक खरात याचा सहभाग असल्याचा आरोप असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 'विशेष तपास पथक' (SIT) नेमावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगानं राज्याच्या पोलीस प्रमुखांकडे पत्राद्वारे केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. दुसरीकडे त्या रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला गेल्याची माहिती आमच्या प्रतिनिधीनं दिली आहे. त्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, आयोगाच्या अध्यक्षा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर या स्वतःच या प्रकरणी अडचणीत आल्या आहेत; अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरात याच्याशी त्यांचे कथित संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सायंकाळी चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं आहे.
आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कारवाई होण्याकरता…
पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांना लिहिलेल्या पत्रात चाकणकर यांनी नमूद केलं आहे की, नाशिकमधील एका ३५ वर्षीय महिलेवर अशोक खरात याने गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या 'एफआयआर'चा (FIR) संदर्भ देत त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, पोलिसांनी खरात याच्याकडून 50 हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ जप्त केले आहेत. यावरून या प्रकरणात आणखीही काही पीडित महिला असण्याची शक्यता असल्याचं दिसून येतं.
आरोपांचं गांभीर्य आणि आणखीही काही महिलांचं शोषण झालं असण्याची शक्यता लक्षात घेता, या प्रकरणाचा तपास एका 'SIT' कडे सोपवण्यात यावा; जेणेकरून या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होऊ शकेल, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
तसंच, या व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या महिलांची ओळख पटवावी आणि हे करताना अत्यंत कडक गुप्तता पाळावी. तसंच त्या महिलांना आवश्यक ते संरक्षण आणि आधार पुरवण्यात यावा, अशी मागणीही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे आयपीएस तेजस्वी सातपुते यांची या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करुन या प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यांनी तपासाला सुरुवातही केली आहे. आजच नाशिक अंधश्रद्धा निर्मुल समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन काही महत्त्वाची माहिती त्यांना दिली आहे. तरीही आता चाकणकर यांनी कोणत्या एसआयटीची मागणी केली आहे, हा एक प्रश्न आहे.
