रुपाली चाकणकर यांचा अखेर राजीनामा, अशोक खरात प्रकरण भोवलं!
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र लिहून त्यांचा राजीनामा दिला आहे.
Published : March 20, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 10:23 PM IST
मुंबई - नाशिकमध्ये कथित बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात याच्यासंदर्भात वाढत्या दबावानंतर आज अखेर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र लिहून त्यांचा राजीनामा दिला आहे. दुसरीकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 'विशेष तपास पथक' (SIT) नेमावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगानं राज्याच्या पोलीस प्रमुखांकडे पत्राद्वारे केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. दुसरीकडे त्या रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला त्या गेल्या होत्या. तिथेच त्यांनी राजीनामा सुपूर्द केला.
अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरात याच्याशी चाकणकर यांचे कथित संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सायंकाळी चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं होतं. दुसरीकडे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांना लिहिलेल्या पत्रात चाकणकर यांनी नमूद केलं आहे की, नाशिकमधील एका ३५ वर्षीय महिलेवर अशोक खरात याने गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांची ग्वाही - याप्रकरणात अनेक मंडळी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जोपर्यंत सखोल चौकशी होत नाही, पूर्ण घटनाक्रम पुढं येणार नाही. त्यामुळंच सखोल चौकशी झाल्यानंतर अंतिम सत्य पुढं येईल. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना भोंदूबाबा अशोक खरातच्या हिताचा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत आमच्यापर्यंत माहिती आलेली नाही. मात्र, अशा बाबी घडल्या असतील तर त्याची चौकशी केली जाईल. तसंच संबंधित दोषींवर कारवाई केली जाईल," असं गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले.