'नागपूर करार'ची थट्टा; सत्ताधारी, विरोधकांच्या सहमतीनं अल्पावधीत गुंडाळलं जाईल 'हिवाळी अधिवेशन'

महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर या कालावधीत उपराजधानी नागपुरात होणार आहे. मात्र हे अधिवेशन एकाच आठवड्यात गुंडाळलं जाणार आहे.

Winter Session 2025
हिवाळी अधिवेशन 2025 (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 8:17 PM IST

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास सोमवारी (८ डिसेंबर) सुरुवात होणार आहे. केवळ एक आठवड्याच्या हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भाला न्याय मिळेल का? या सर्व प्रमुख प्रश्नाचं उत्तर सत्तधाऱ्यांसह विरोधकांकडं सुद्धा नाही. त्यामुळं ही तर 'नागपूर करार'ची थट्टा असल्याचं मत विदर्भवादी नेते आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केलंय. विदर्भाला न्याय देण्यासाठी किमान ६ आठवड्यांचं विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन नागपुरात व्हावं असं अपेक्षित आहे. मात्र, केवळ एक आठवड्याच्या अधिवेशनानं काहीच साध्य होणार नाही. सत्ताधाऱ्यांसमोर आचारसंहिता असल्यानं यंदा कमी दिवसाचं अधिवेशन भरवलं जात असल्याचं सत्ताधारी सांगत आहेत, तर विरोधकांनी सरकारची इच्छा नसल्याचं म्हटलं आहे.

विदर्भाला नेमकं काय मिळालं? : हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी गेल्या काही वर्षामध्ये कमी कमी होत यंदा तर अवघ्या सात दिवसांवर आलाय. महत्वाचे म्हणजे विरोधक देखील महत्वाच्या या मुद्यावर फारसे आक्रमक नाहीत. विरोधकांच्या मवाळ भूमिकेचा सरकारला तसा फायदा झाला असल्याचं दिसून येतय. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा खर्च होतो. नेते मंडळी, त्यांचे कर्मचारी, कार्यकर्ते अश्या सर्व राजकीय लवाजमासह हजारो सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सर्वांच्या सुरक्षेसाठी हजारो पोलीस, या सर्वांच्या सात दिवसीय नागपूर वारीनंतर विदर्भाला नेमकं काय मिळालं? असा प्रश्न कायम असणार आहे.

प्रतिक्रिया देताना श्रीनिवास खांदेवाले (ETV Bharat Reporter)



आचारसंहितेमुळं कामकाजाचे दिवस कमी : "राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. या काळात कोणत्याही घोषणा करू शकत नाही. त्यामुळंच कामकाजाचे दिवस कमी असावे, असा निर्णय सर्वानुमते विधिमंडळ कामकाज सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला होता," असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.


नामुष्की टाळण्यासाठी अधिवेशन ७ दिवसाचे : नागपूर इथे हिवाळी अधिवेशन हे तीन आठवडे चालणं अपेक्षित होतं. अधिवेशनातून विदर्भाला काय मिळतं याकडंच लक्ष असतं. निवडणुकीचं कारण दाखवून हिवाळी अधिवेशन अवघ्या ७ दिवसात गुंडाळण्यात येणार आहे. एकीकडं राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, दुसरीकडं आचारसंहितेचं कारण दाखवून सरकार या अधिवेशनात कोणतीही घोषणा करू शकत नाही, असं काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.


काय सांगतो 'नागपूर करार' : २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार संमत झाला आहे. सिपी अँड बेरारची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या नागपूरसह अनेक शहरं हे महाराष्ट्रात सहभागी झाले होते. या करारानुसार विधिमंडळाचे एकतरी अधिवेशन किमान सहा आठवडे नागपुरात भरवण्यात यावं. १९६० साली पाहिले हिवाळी अधिवेशन भरवण्यात आले होते. तेव्हापासून ही परंपरा आजही सुरू आहे. 'मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे' या भावनेतून महाराष्ट्र राज्यात सहभागी झालेल्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या राजधानी मुंबईपासून अत्यंत लांब असलेल्या विदर्भ आणि तिथल्या जनतेला न्याय मिळावा म्हणून सरकार आपल्या दारी या उद्दिष्टाने उपराजधानी नागपुरात विधिमंडळाच्या एका अधिवेशनाची तरतूद करण्यात आली होती. १२ डिसेंबर १९६० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भाचं उर्वरित महाराष्ट्राची भावनिक ऐक्य निर्माण होण्यासाठी विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपुरात व्हावं असं मत व्यक्त केलं होतं. तेव्हापासूनचं दरवर्षी हिवाळ्यात महाराष्ट्र सरकार विदर्भात येऊ लागलं.



प्रत्यक्षात ७ दिवसाचे अधिवेशन: सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस आणि बेरार म्हणजेचं सिपी अँड बेरार प्रांताचा भाग असलेला विदर्भ महाराष्ट्रात सहभाग होत असताना, तत्कालीन नेत्यांमध्ये घडलेल्या अनौपचारिक "नागपूर करार" झाला होता. त्या करारानुसार विदर्भातील अधिवेशन किमान 6 आठवड्यांचा असावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, यंदा हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी आता अवघ्या सहा दिवसांवर आला आहे. त्या संदर्भातले राजकीय हेवे दावे पाहण्यापूर्वी सरकार उपराजधानीत मुक्कामी असतानाच्या सात दिवसांचा खर्च हा कोट्यवधी रुपयांचा झाला असून त्याचे फलित काय? हा प्रश्न निर्माण झालाय.



सरकारी लवाजमा नागपुरात : अधिवेशनासाठी विधिमंडळ सचिवालय तसेच मंत्रालयातील विविध विभागातील सुमारे ७५० अधिकारी, कर्मचारी नागपुरात आले. त्याशिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती आणि उपसभापती, विरोधी पक्षनेते दोन्ही सभागृहाचे आमदार, सर्वांचे कार्यालयीन स्टाफ आणि पीए यांची मोठी संख्या अधिवेशनासाठी नागपुरात दाखल झाली आहे.



संपादकांची शिफारस

