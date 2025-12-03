हिवाळी अधिवेशन होणार फक्त 8 ते 14 डिसेंबर दरम्यान; भास्कर जाधवांनी व्यक्त केली नाराजी
सरकारनं नागपूर इथं होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर केली. यंदा सरकारचं हिवाळी अधिवेशन एक आठवडा होणार आहे. यावरून आमदार भास्कर जाधव यांनी सरकारवर टीका केली.
Published : December 3, 2025 at 4:02 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये 8 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. या निर्णयावर विरोधी पक्षातील आमदार भास्कर जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "इतक्या मोठ्या राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी किमान दोन आठवड्यांचं अधिवेशन आवश्यक होतं. मात्र, सरकारनं त्याला मान्यता दिली नाही," असं म्हणत आमदार भास्कर जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सरकारवर टीका : "आज कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. सुरुवातीला 8 ते 19 डिसेंबर असा निर्णय दिला होता. आमचा आग्रह होता की तीन आठवडे घ्या. किमान दोन आठवडे तरी अधिवेशन घ्या, असा आग्रह आम्ही बैठकीत केला. पण सत्ताधारी पक्षांनी फक्त 14 डिसेंबरपर्यंतच अधिवेशन ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सत्ताधारी पक्ष संख्येनं जरी प्रबळ असला तरी पण आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकार देऊ शकत नाही, म्हणूनच अधिवेशन लहान ठेवलं जात आहे," अशी टीका आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.
...हे निरोगी लोकशाहीचं लक्षण : आमदार भास्कर जाधव यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिकृतरित्या विरोधी पक्ष नेता जाहीर करण्याची मागणीही पुन्हा केली. "विरोधी पक्ष नेता जाहीर केल्यावर सरकारला जाब द्यावा लागेल. म्हणूनच ते हे टाळत आहेत. सरकार विरोधीपक्ष नेता नियुक्त करू शकत नाही. कारण विरोधकांच्या प्रश्नांचा सामना करण्याची तयारी सरकारकडं नाही. विरोधी पक्षनेता असणं हे निरोगी लोकशाहीचं लक्षण आहे," असं भास्कर जाधव यांनी सांगितलं.
निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या वेळापत्रकातील बदल आणि अचानक केलेल्या निर्णयांवर त्यांनी नाराजी व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचे आरोप त्यांनी केलेत. "मतदानाच्या एक दिवस आधी निवडणुका पुढं ढकलतात आणि निकालाच्या एक दिवस सांगतात की मतमोजणी 21 तारखेला होईल. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. लाडकी बहीण योजना निवडणुकीच्या तोंडावर आली. बिहारमध्येही तसंच घडलं सरकारी पैशातून मतदारांना प्रलोभन दिलं जात आहेत. पूर्वीचे निवडणूक आयोग अशा योजना लगेच स्थगित करायचं. पण आताचा आयोग अंधळा, मुका आणि बहिरा झाला आहे. काहीच कारवाई होत नाही," अशी टीका भास्कर जाधव यांनी केली.
