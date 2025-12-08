ETV Bharat / state

विरोधी पक्षनेते पदासाठी महाविकास आघाडीकडून जोरदार मागणी, सत्ताधाऱ्यांनी चिंतन करण्याचा दिला सल्ला

नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत असताना विरोधी पक्षनेते नसल्यानं महाविकास आघाडीचे नेते आक्रमक झालेत. पण, त्यांच्या मागणीला महायुतीकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.

डावीकडून भास्कर जाधव, शंभूराज देसाई, उदय सामंत, नाना पटोले (Source- ETV Bharat Reporter)
December 8, 2025

December 8, 2025

नागपूर- विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्याची निवड करावी, अशी मागणी केली. त्यांनी विधानभवनच्या बाहेर बोलताना विरोधी पक्षाच्या निवड न केल्यानं महायुती सरकारवर टीका केली. त्यावर महायुती सरकारच्या मंत्र्यांनी टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. तसेच आत्मपरीक्षण करण्याचा विरोधकांना सल्ला दिला.

शिवसेनेचे नेते (यूबीटी) भास्कर जाधव यांनी विधानभवनाबाहेर माध्यमांशी बोलताना विरोधकांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, विरोधी पक्षनेत्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लांबलचक भाषण पाहिलं आहे. त्यांनी विधिमंडळाच्या सचिवांनी दिलेल्या पत्राचं वाचन करावे. विरोधी पक्षनेते पदासाठी एकूण आमदार संख्येच्या दहा टक्के विरोधकांचे आमदार असल्याची माहिती खोटी आहे. त्याबाबत कोणतीही घटनेत तरतूद नाही. सचिवांनी दिलेल्या पत्रात संख्याबळाची अट नसल्याचं म्हटलं आहे. हे मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही का? 2022 पासून विधिमंडळाचे धिंडवडे निघत आहेत. उपसभापतींना पक्षातील बंडाळीबाबत घेण्याचा अधिकार नाही. तेव्हापासून कायद्याचे आणि परंपरांचे वाटोळे झाले आहे. उदय सामंत यांनी मला आक्रमक म्हणणं हे माझ्यासाठी सन्मानाचं आहे. सत्ताधारी संख्याबळ असताना विरोधकांना घाबरतात, असा त्यांनी टोला लगावला.

उपमुख्यमंत्री पद हे केवळ शोभेचं- विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड करून सरकारनं लोकशाहीची इभ्रत राखावी. आदित्य ठाकरेंची विरोधी पक्षनेतेपदबाबत चर्चा किंवा बातमी नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही किंवा राजकीय सोय असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी योग्य म्हटलं आहे. उपमुख्यमंत्री पद हे केवळ शोभेचं पद आहे. विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक आहे, हे भास्कर जाधव यांनी अधोरेखित केलं.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलण्यावर बंदी नाही- महाविकास आघाडीकडून विरोधी पक्षनेत्याच्या मागणीबाबत करण्यात येणाऱ्या मागणीबाबत गृहराज्य मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांचा आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती यांनी योग्य वेळी निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितलं. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलण्यावर बंदी नाही. त्यांना सभागृहात बोलण्यास भरपूर संधी देण्यात येते.

उबाठाचे आमदार अनुभवतील- आदित्य ठाकरे यांची विरोधी पक्षनेत्याबाबत चर्चा आहे. त्यावर मंत्री देसाई म्हणाले, हे २०१९ च्या मंत्रिमंडळ रचनेसारखे झाले. सरकार बनविताना आमदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आमच्यातून होईल, असे तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. पण, ते स्वत:मुख्यमंत्री झाले. तर आदित्य ठाकरे कॅबिनेट मंत्री झाले होते. तेव्हा आमदारांनी अनुभवलेले आता उबाठाचे (शिवसेना यूबीटी) आमदार अनुभवतील.

केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार- बेळगावमध्ये मराठी नेत्यांची धरपकड सुरू आहे. त्याबाबत मंत्री देसाई म्हणाले, बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकार नेहमीच सीमावर्ती अशी भूमिका घेते. आम्ही सीमावर्तीय भागातील समन्वय मंत्री आहोत. वेळोवेळी मराठी बांधवांबद्दलची भूमिका त्यांना कळवित असतो. पण, वेळोवेळी सांगत असूनही त्यांना फरक पडत नाही. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सांगून केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार आहोत.

त्यांनी चिंतन करण्याची गरज होती- शिवसेनेचे (यूबीटी) मंत्री उदय सामंत म्हणाले, त्यांच्याकडे संख्याबळ नाही. त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबद्दल टीका करायची हा त्यांचा (विरोधकांचा) उद्योग सुरू आहे. केवळ ४६ आमदारच निवडून कसे आले? विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी चिंतन करण्याची गरज होती. प्रत्येक अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते नसल्याची चर्चा सुरू होते. विरोधी पक्षनेत्याचं नाव बदलण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. भास्कर जाधव हे विधान परिषद आणि विधानसभेत अनुभवी आहेत. ते आक्रमक आहेत. त्यांना थांबविण्याचा पक्षातून प्रयत्न होतो, असा त्यांनी दावादेखील केला.

December 8, 2025

