महाराष्ट्राला उकाई धरणातून मिळणार ५ टीएमसी पाणी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मागणीला यश आलय. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणानं निर्देश देत उकाई धरणातून पाणी देण्यास सांगितलं आहे.
Published : October 27, 2026 at 8:14 PM IST
मुंबई - नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या हक्काचे उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडत या पाण्याची मागणी केली. त्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील यांनी यासंदर्भात तातडीने निर्देश दिले.
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीची बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा आणि जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला एकूण 10 टीएमसी पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी पाच टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे, तर उर्वरित पाच टीएमसी पाणी गुजरातमधील उकाई धरणातून देण्याचे ठरले होते. मात्र, उकाई धरणातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाच टीएमसी पाणी मिळण्याबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडून हे पाणी देण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत यापूर्वी झालेल्या बैठकीत नियमानुसार महाराष्ट्राला पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उकाई धरणातून महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळावे, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.
मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देताना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील यांनी महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाच टीएमसी पाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
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