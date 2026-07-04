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झेनिथ धबधब्यात पर्यटक अडकले; ग्रामस्थांच्या धाडसानं सर्वांची सुखरूप सुटका

खोपोली येथील प्रसिद्ध झेनिथ धबधब्यावर (Zenith Waterfall) मुसळधार पावसामुळं अडकलेल्या पर्यटकांना स्थानिक ग्रामस्थ आणि प्रशासनाने सुखरूप बाहेर काढलं.

Zenith Waterfall
झेनिथ धबधब्यात पर्यटक अडकले (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 8:58 PM IST

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रायगड : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं नद्या-ओढ्यांच्या पाण्याच्या पातळीत झपाट्यानं वाढ होत आहे. अशातच खोपोलीतील प्रसिद्ध झेनिथ धबधबा येथे फिरण्यासाठी आलेले काही पर्यटक अचानक वाढलेल्या पाण्याच्या प्रवाहात अडकले. परिस्थिती गंभीर बनत असताना जवळील विहारी ठाकूरवाडी येथील ग्रामस्थांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जिवाची पर्वा न करता दोरखंडाच्या साहाय्याने सर्व पर्यटकांची सुखरूप सुटका केली. या धाडसी बचावकार्यामुळं मोठी दुर्घटना टळली असून, पावसाळ्यात धबधबे आणि नदी परिसरात जाणाऱ्या पर्यटकांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.


झेनिथ धबधब्यात पर्यटक अडकले : खोपोली शहरालगत असलेला झेनिथ धबधबा पावसाळ्यात पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरतोय. शनिवारी सुट्टीचा दिवस असल्यानं विविध भागातून मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे दाखल झाले होते. धबधब्याचा आनंद घेत असताना काही पर्यटक नदीपात्रात उतरले. दरम्यान, डोंगर परिसरात झालेल्या जोरदार पावसामुळं पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढला आणि काही पर्यटक मधोमध अडकून पडले.

झेनिथ धबधब्यात पर्यटक अडकले (ETV Bharat Reporter)

घटनास्थळी पोहोचले ग्रामस्थ : घटनेची माहिती मिळताच जवळील विहारी ठाकूरवाडी येथील ग्रामस्थ तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. कोणत्याही अधिकृत बचाव पथकाची वाट न पाहता त्यांनी दोरखंडाच्या साहाय्याने एकामागून एक अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढले. वाहत्या पाण्याच्या तीव्र प्रवाहातही ग्रामस्थांनी दाखविलेल्या धाडसामुळं संभाव्य अनर्थ टळला.


धोकादायक ठिकाणी जाणं टाळावं : या घटनेनंतर धबधबा परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, सर्व पर्यटक सुखरूप बाहेर आल्यानंतर उपस्थितांनी ग्रामस्थांचे आभार मानले. दरम्यान, पावसाळ्यात धबधबे, नदीपात्र आणि ओढ्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह क्षणार्धात वाढू शकतो. त्यामुळं अशा ठिकाणी सेल्फी, पाण्यात उतरणं किंवा धोकादायक ठिकाणी जाणं टाळावं, असं आवाहन प्रशासन आणि स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

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TAGGED:

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झेनिथ धबधब्यात पर्यटक अडकले
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