विदर्भात ढगाळ वातावरण, पुढील दोन दिवसात या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता

विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि वाशीम या जिल्ह्यांत 2 ते 3 फेब्रुवारी दरम्यान पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यभरात सध्या ढगाळ वातावरण दिसून येत आहे.

विदर्भात ढगाळ वातावरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 10:51 AM IST

नागपूर : हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राने पुढील दोन ते तीन दिवसांत विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. विशेषतः पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम या जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज आहे. नागपूरसह विदर्भातील अनेक भागांत सध्या ढगाळ वातावरण दिसून येत आहे.

उत्तरेकडून पश्चिम दिशेकडे विक्षोभ सरकल्यामुळे विदर्भात ढगाळ वातावरणाची निर्मिती झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून 2 ते 3 फेब्रुवारी दरम्यान अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि वाशीम या जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

थोडीशी थंडी वाढेल : विदर्भातील थंडीचा प्रभाव 15 जानेवारीनंतर कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या, विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे सरासरी तापमान 12 ते 16 अंश सेल्सिअस दरम्यान नोंदवलं जात आहे. ढगाळ वातावरणामुळे रात्रीच्या तापमानामध्ये काहीशी वाढ झाली आहे. पाऊसामुळे तापमानात थोडीशी घट होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे थोडीशी थंडी वाढलेली दिसते. तथापि, आकाश स्वच्छ होऊन पुन्हा तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

विदर्भात ढगाळ वातावरण (ETV Bharat)

उन्हाळ्याची चाहूल लागली : डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात विदर्भ आणि नागपूरमध्ये थंडीचा प्रभाव जाणवतो, परंतु तीळ- संक्रांतीनंतर दिवस मोठे होऊ लागतात आणि रात्र लहान होतात. 15 जानेवारीनंतर तापमानात हळूहळू वाढ होऊ लागते. सध्या काही प्रमाणात पान गळती देखील सुरू झाली आहे, ज्यामुळे उन्हाळ्याची चाहूल लागल्याचे संकेत मिळतात. झाडांचे पान गळायला लागल्यावर, हे बदल उन्हाळ्याच्या आगमनाची चिन्हे मानली जातात.

राज्यभरात आज ढगाळ वातावरण : फेब्रुवारी महिन्यात कमाल आणि किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता असून, राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आज (रविवारी) राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान असून पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

