महाराष्ट्रात पुढील 3 ते 4 दिवस उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, नागरिकांनी खबरदारी घेण्याचं हवामान विभागाचं आवाहन

महाराष्ट्रात उन्हाचा पारा वाढला आहे. अनेक ठिकाणी जीवाची लाहीलाही होते आहे. अशातच पुढील 3-4 दिवस उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे.

महाराष्ट्रात तापमानाचा पारा चढला
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 8:00 PM IST

पुणे: गेल्या काही दिवसापासून पुण्यासह महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात तापमानात मोठी वाढ झाली असून उन्हाचा चटका वाढला आहे. अनेक ठिकाणी तापमानात वाढ झालेली असून हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध भागात पुढील 3 ते 4 दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी दुपारच्या वेळेस बाहेर पडताना काळजी घ्यावी, असे आाहन हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप यांनी केलं.



नंदुरबार आणि अकोल्यात पारा 45 अंश सेल्सिअस : डॉ.एस.डी.सानप म्हणाले की, "मागच्या आठवड्यात राज्यातील बहुतांश भागात तापमान कमी झालं होतं. पाऊसही झाला होता. याच मुख्य कारण म्हणजे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराकडून येणाऱ्या आर्द्रतायुक्त वाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. आता ते पूर्वेकडे सरकले असून हवेतील आर्द्रता कमी झाली आहे. आकाश निरभ्र असून सूर्याची प्रखर किरणे थेट जमिनीपर्यंत पोहोचत आहेत. उत्तरेकडून येणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांमुळेही तापमानात वाढ होत आहे. आज राज्यातील नंदुरबार आणि अकोला येथे सर्वाधिक 45 अंश सेल्सिअस सर्वात जास्त तापमानाची नोंद झाली आहे. राज्यातील सर्वत्र पारा 40 अंश सेल्सिअस आहे."

उष्णतेमुळं उष्माघाताचा धोका वाढला : मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा येथे बहुतांश ठिकाणी तापमान 40 ते 43 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान आहे. कोकण विभागात तापमान हे 36 ते 37 अंश सेल्सिअस असले तरी हवेतील आर्द्रतेमुळं 'उष्ण व दमट' वातावरणाचा त्रास होत आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून कोकण किनारपट्टीवर 'येलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात वाढत्या उष्णतेमुळं उष्माघाताचा धोका वाढला आहे. यामुळं नागरिकांनी दुपारच्यावेळी विनाकारण उन्हात बाहेर पडणं टाळावं, बाहेर जाताना टोपी, छत्री किंवा रुमालाचा वापर करावा आणि शरीरातील पाण्याचं प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी वेळोवेळी पाणी पित राहावं, असं आवाहनदेखील यावेळी सानप यांनी केलंय.

