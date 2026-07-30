ETV Bharat / state

महाराष्ट्रात आजही पावसाचा जोर; 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा

भारतीय हवामान विभागाने कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे.

maharashtra heavy rainfall
नागपुरात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 8:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यात पावसाचा जोर आजही कायम राहणार आहे. भारतीय हवामान विभागाने कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक तेव्हाच घराबाहेर पडावे आणि हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

'या' भागात जोरदार पावसाचा अंदाज - आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत दिवसभर मध्यम ते जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी मुसळधार सरींसह मेघगर्जना आणि ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. पुणे, सातारा, कोल्हापूर आणि नाशिकच्या घाट परिसरातही जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. विदर्भातील नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांमध्येही काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. मराठवाड्यात मात्र हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस अपेक्षित आहे.

मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाणे टाळावे - मुंबई आणि उपनगरांमध्ये दिवसभर आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. अधूनमधून जोरदार सरी कोसळू शकतात. त्यामुळे सखल भागात पाणी साचणे, रस्ते वाहतुकीचा वेग कमी होणे आणि रेल्वे सेवांवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टीवर समुद्र खवळलेला राहण्याचा अंदाज असल्याने मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाणे टाळावे, असा सल्ला हवामान विभागाने दिला आहे.

कशी आहे पावसाची नोंद? - राज्यात आतापर्यंत झालेल्या पावसाची आकडेवारी पाहिली तर कोकणात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. पालघर जिल्ह्यात हंगामात आतापर्यंत 1 हजार 977.2 मिमी पाऊस झाला असून, तो सरासरीपेक्षा सुमारे 79 टक्के जास्त आहे. दुसरीकडे, नंदुरबार जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ 144.6 मिमी पावसाची नोंद झाली असून, तो सरासरीपेक्षा सुमारे 60 टक्के कमी आहे. त्यामुळे राज्यात पावसाचे वितरण अद्यापही असमान असल्याचे चित्र आहे.

नद्या आणि ओढ्यांच्या पाणीपातळीत वाढ - मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी नद्या आणि ओढ्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून काही गावांचा संपर्क तात्पुरता तुटला आहे. प्रशासनाने बचाव पथके सतर्क ठेवली असून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.

हेही वाचा -

  1. नागपुरात एकाच तासात 110 मिमी पाऊस; यंत्रणा सतर्क असल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती, मराठा आरक्षणावरही केलं भाष्य
  2. मुसळधार पावसाने विदर्भाला झोडपले; नागपूरसह चार तालुक्यांतील शाळांना आज सुट्टी; चंद्रपूर-गोंदियाला रेड अलर्ट
  3. नागपुरात विजा, मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाने उडवली दाणादाण; दोन तासात 108 मिलिमीटर पावसाची नोंद

TAGGED:

IMD RED ALERT
MAHARASHTRA HEAVY RAINFALL
महाराष्ट्र हवामान अपडेट
मुसळधार पाऊस रेड अलर्ट
MAHARASHTRA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.