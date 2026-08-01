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राज्याला मुसळधार पावसाचा तडाखा; अनेक जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा, पुढील 24 तास महत्त्वाचे

राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 12:19 PM IST

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मुंबई : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाने कोकण, घाटमाथा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील काही जिल्हे तसेच मराठवाड्यातील काही भागांत पुढील 24 तासांत जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे वाहण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.

कोकण किनारपट्टी, मुंबई महानगर प्रदेश, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या भागांमध्ये पावसाचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. घाटमाथ्यावरील भागांतही मुसळधार सरींचा अंदाज आहे. विदर्भातील अमरावती, यवतमाळसह काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. पावसाचा जोर वाढल्यास नदी-नाले दुथडी भरून वाहणे, सखल भागांमध्ये पाणी साचणे, दरडी कोसळणे तसेच वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवली असून, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

गेल्या आठवडाभरात राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. कोकण, घाटमाथा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. काही जिल्ह्यांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून शेती, रस्ते आणि दळणवळण व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला.

पुणे परिसरात जुलै महिन्यात विक्रमी पावसाची नोंद झाली असून अनेक वर्षांतील उच्चांक मोडल्याचे हवामान विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.

खरीप हंगामाला दिलासा; मात्र अतिवृष्टीचे नवे संकट - जून महिन्यात राज्यात पावसाची मोठी तूट होती. त्यामुळे खरीप पिकांच्या पेरणीबाबत चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, जुलैच्या उत्तरार्धात मान्सून सक्रिय झाल्याने पावसाने वेग घेतला आणि अनेक भागांत पेरण्यांना गती मिळाली. धरणांच्या पाणीसाठ्यातही वाढ झाली आहे. मात्र अतिवृष्टी झाल्यास उभ्या पिकांचे नुकसान, मातीची धूप आणि पायाभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन आणि शेतकऱ्यांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.

हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, नदी-नाल्यांच्या परिसरात न जाण्याचे आणि दरडप्रवण भागात विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. मासेमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला असून, आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या बहुतांश भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाजही हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सध्याच्या मुसळधार पावसानंतरही जलसाठ्यांचे नियोजन आणि शेती व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरणार आहे.

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IMD RED ALERT HEAVY RAINFALL
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महाराष्ट्र हवामान अंदाज
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