गणरायाच्या आगमनासोबत पावसाचीही हजेरी; महाराष्ट्रात पुढील सहा दिवस पावसाचे, मुंबई-कोकणात जोर वाढण्याची शक्यता
महाराष्ट्रात गणपती बाप्पाच्या आगमनासोबतच वरुणराजाचीही हजेरी लागणार असून 12 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Published : September 12, 2026 at 1:33 PM IST
मुंबई : लाडक्या गणरायाचं आगमन होत असताना वरुणराजानंही महाराष्ट्रात हजेरी लावण्याची तयारी केली आहे. एकीकडे घराघरांत गणपती बाप्पाच्या आगमनाची लगबग सुरू आहे, तर दुसरीकडे आकाशात पुन्हा पावसाचे ढग दाटू लागले आहेत. भारतीय हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, 12 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान राज्यातील अनेक भागांत पावसाची शक्यता कायम राहणार आहे. त्यामुळे गणरायाच्या स्वागतासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना पावसाचीही साथ मिळण्याची शक्यता आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाचं स्वागत होत असतानाच राज्यात पावसाचीही चाहूल लागली आहे. मुंबईसह कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भात पुढील काही दिवस सरींचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
पुढील काही दिवसात राज्यातील काही भागांत मेघगर्जनेसह पाऊस, तर विदर्भात वादळी वाऱ्यांसह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. 12 सप्टेंबरला मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगडमध्ये पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली आहे. दुपारनंतर पावसाची शक्यता वाढण्याचा अंदाज असून काही भागांत मेघगर्जनेसह पाऊस आणि विजांचा कडकडाट होऊ शकतो. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी मेघराजाच्या स्वागताचीही तयारी भक्तांनी करावयाची आहे.
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार 13 सप्टेंबरला मुंबई आणि कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडसह कोकणातील काही भागांत मध्यम ते जोरदार सरी येऊ शकतात. गणेशोत्सवाच्या काळात मंडप, मिरवणुका आणि दर्शनासाठी मोठी गर्दी होत असल्यानं पाऊस आणि वाऱ्यामुळे आयोजकांनीही आवश्यक खबरदारी घेणं गरजेचं आहे.
मध्य महाराष्ट्रातही पावसाचे वातावरण राहणार आहे. 13 सप्टेंबरला पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि आसपासच्या भागांत पाऊस होण्याची शक्यता आहे. 14 सप्टेंबरला पुणे आणि नाशिकच्या घाट परिसरासह मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे घाटातून प्रवास करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी.
मराठवाड्यात 12 आणि 13 सप्टेंबरला पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, बीड आणि लातूरसह काही भागांत पाऊस पडू शकतो. पावसासोबत विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यताही असल्यानं नागरिकांनी सतर्क राहणं आवश्यक आहे.
विदर्भात 12 ते 14 सप्टेंबरदरम्यान पावसासोबत वादळी हवामानाचा अंदाज आहे. काही भागांत विजांचा कडकडाट आणि वेगवान वारे वाहू शकतात. त्यानंतर 15 ते 17 सप्टेंबरदरम्यानही विदर्भातील काही भागांत पावसाच्या सरी सुरू राहण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती हवामान खात्यानं दिली आहे.
15 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान कोकणात पावसाची शक्यता कायम राहणार आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांतही अधूनमधून पाऊस होऊ शकतो. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीचे दिवस राज्यातील अनेक भागांत ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या सरींसोबत जाण्याची शक्यता आहे.
या पावसामागे बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र महत्त्वाचे कारण आहे. या हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे मध्य आणि पश्चिम भारतात पावसाची हालचाल वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पावसाचे प्रमाण जिल्ह्यानुसार बदलू शकते, असे हवामान खात्याच्या अधिकृत निवेदना सांगण्यात आले आहे.
कुठे कधी पाऊस?
12 सप्टेंबर : मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडसह अनेक भागांत पावसाची शक्यता. काही ठिकाणी मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट.
13 सप्टेंबर : मुंबई आणि कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता. पुणे, नाशिक, मराठवाड्यातील काही भागांतही पाऊस.
14 सप्टेंबर : पुणे, नाशिक घाट आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत मेघगर्जनेसह पाऊस.
15 ते 17 सप्टेंबर : कोकणात पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता; मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात काही ठिकाणी सरी.
गणरायाच्या आगमनानं शहरांपासून गावांपर्यंत उत्साहाचं वातावरण असताना पावसानंही हजेरी लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषासोबत वरुणराजाचीही बरसात अनुभवायला मिळू शकते. मात्र विजांचा कडकडाट किंवा जोरदार वारे सुरू असताना मोकळ्या जागेत, झाडाखाली किंवा विजेच्या खांबाजवळ थांबणं टाळावं, असं आवाहन प्रशासनानं केले आहे.
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