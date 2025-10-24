ETV Bharat / state

राज्यात पुढील तीन दिवस अवकाळी पावसाचे सावट, अरबी समुद्रातील कोणत्या बदलाचा बसू शकतो फटका?

राज्यात पुढील तीन दिवसांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. राज्यात अवकाळी पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविण्यामागं काय भौगोलिक बदल आहेत? जाणून घ्या, सविस्तर

Unseasonal rains expected in Maharashtra
संग्रहित- पाऊस (Source- ETV)
Published : October 24, 2025 at 1:35 PM IST

मुंबई - यंदा पावसानं लवकर सुरुवात करून दमदार हजेरी लावली. मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्यानं प्रचंड नुकसान झालं आहे. अशात पुढील तीन दिवस राज्यात अवकाळी पावसाचे सावट असणार आहे, असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तविला आहे.

यंदा २७ मे रोजी राज्यात मान्सून दाखल झाला. अतिवृष्टीनं मराठवाडा तसेच राज्यातील काही भागात मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यात तर मुसळधार पावसामुळे पिकांसह घरांचे आणि जनावरांचे नुकसान झाले आहे. या संकटातून अजून बळीराजा सावरत नाही, तोच आता पावसाबाबत हवामान खात्याकडून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यात पुढील तीन दिवस अवकाळी पावसाचाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तविला आहे.

पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय अरबी समुद्रावरील कमी दाबाचा पट्टा गेल्या ३ तासांत २५ किमी प्रतितास वेगाने उत्तर-ईशान्येकडे सरकला. तर २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ८.३० वाजता पूर्व-मध्य अरबी समुद्रावर, १४.०° उत्तर अक्षांश आणि ७०.६° पूर्व रेखांशाच्या जवळ, पणजी (गोवा) पासून सुमारे ३८० किमी पश्चिम-नैऋत्येस, अमिनीदिवी (लक्षद्वीप) पासून ४०० किमी वायव्येस आणि मंगलोर (कर्नाटक) पासून ४८० किमी पश्चिम-वायव्येस केंद्रस्थानी होता. पुढील २४ तासांत कमी दाबाचा पट्टा पूर्व-मध्य अरबी समुद्रातून जवळजवळ उत्तर-ईशान्येकडे सरकण्याची शक्यता आहे.

आग्नेय बंगालच्या उपसागरावरील कमी दाबाचे क्षेत्र: आग्नेय बंगालच्या उपसागरावरील कमी दाबाचं क्षेत्र गेल्या ३ तासांत हळूहळू पश्चिम-वायव्येकडे सरकले आहे. तर आज २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार ८.३० वाजता त्याच प्रदेशावर स्थिरावलं आहे.

कमी दाबाच्या क्षेत्राचे चक्रीवादळात होणार रुपांतर- कमी दाबाचे क्षेत्रपश्चिम-वायव्येकडे सरकण्याची शक्यता आहे. २५ तारखेपर्यंत आग्नेय आणि लगतच्या मध्य बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे २६ तारखेपर्यंत खोल दाबाचे प्रमाण वाढेल, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. तर २७ तारखेपर्यंत नैऋत्य आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरावर चक्रीवादळाचे रूपांतर होईल, असे हवामान विभागानं म्हटलं आहे.



अवकाळी पावसाचे कारण काय? अरबी समुद्राच्या अग्नीयेला कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे हे क्षेत्र उत्तर आणि ईशान्यच्या दिशेनं सरकत आहे. तसेच दक्षिणेकडील कर्नाटक आणि तामिळनाडकडून कमी दाबाचे क्षेत्र वायव्य आणि पश्चिम दिशेदरम्यान प्रवास करत आहे. याचा सर्वाचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र आणि दक्षिण भागात पावसाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुंबईस कोकणसह राज्यातील काही भागात पुढील तीन दिवस पावसाची शक्‍यता असल्याचं मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागानं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील दक्षिणेतील भागातसुद्धा पावसाची शक्यता आहे. तसेच मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा तसेच ईशान्य भारतातील काही भागातील पावसाची शक्यता असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलं आहे.


कोणत्या जिल्ह्यांना आहे यलो अलर्ट ? दुसरीकडं कोकण आणि मुंबईसह राज्यातील काही भागामध्ये शुक्रवारी, शनिवारी मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागानं वर्तवली आहे. यासह रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या ठिकाणीही रविवारपर्यंत हीच स्थिती असणार आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांना शुक्रवारी आणि शनिवारी पावसाचा 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. तर दुसरीककडे जळगाव, धुळे, नंदुरबार नाशिक या जिल्ह्यांनादेखील 'यलो अलर्ट' आहे. तर अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्येसुद्धा पावसाची शक्यता असल्याची माहिती मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागानं दिली आहे.


शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण- ऑक्टोबर महिन्यात तापमानाचा पारा वाढलेला असतो. तसेच ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईत सरासरी 33 ते 35 अंश सेल्सिअस असे सरासरी तापमान असते. परंतु यावर्षी राज्यात अवकाळी पावसाच्या सरी अजूनही सुरूच आहेत. एकीकडे मराठवाड्यातील बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसानं हिरावून घेतला. सध्या पिकं कापणीचा हंगाम असताना अवकाळी पाऊस झाला तर शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना पुन्हा अवकाळी पावसाचं संकट घोंगावत आहेत.

