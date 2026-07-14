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राज्यात पुढील आठवडा कोरडाच: मराठवाडा विदर्भात अजूनही पावसाची प्रतीक्षा, राज्यात खरिपाची किती पेरणी झाली?

राज्यात पुढील आठवड्यात पाऊस हा पाठ फिरविणार असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. दुसरीकडं राज्यात पेरणीचे प्रमाणदेखील घटलेले आहे.

Maharashtra rain
हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 8:09 PM IST

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पुणे: पुण्यासह राज्यातील काही भागात जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस झाला आहे. जून महिन्यात तब्बल 48 टक्के असलेली तूट आठवडाभरात झालेल्या पावसानं भरून निघाली आहे. असे असले तरी राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भात अजूनही पावसाची प्रतीक्षा आहे. दोन्ही विभागात पावसाची उणे 33 टक्के तूट आहे. राज्यात पुढील आठवडा कोरडाच असणार असल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.


हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप म्हणाले की जून महिन्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाला होता. मात्र, एक ते आठ जुलै दरम्यान उत्तर कोकण, पुण्यातील घाट माथ्यावर आणि इतर ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला आहे. जून महिन्यातील पावसाची तूट काहीशी भरून निघाली आहे. कोकण आणि गोवा या विभागात सद्यस्थितीत सरासरीपेक्षा 6 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. येथील परिस्थिती समाधानकारक आहे. तर मध्य महाराष्ट्र या विभागात सरासरीपेक्षा 8 टक्के अधिक पाऊस नोंदवला गेला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही विभागांमध्ये परिस्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. येथे पावसाची तूट वजा 30 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे.



ते पुढे म्हणाले की," येणारा संपूर्ण आठवडा हा राज्यात बहुतांश ठिकाणी कोरडा जाण्याची शक्यता जास्त आहे. काही ठिकाणी स्थानिक हवामान बदलांमुळे अत्यंत हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. परंतु तो सर्वदूर नसेल. मराठवाड्यात उद्या पावसाची कोणतीही शक्यता नाही. विदर्भात काही ठिकाणी केवळ वादळी वाऱ्यासह हलका पाऊस पडू शकतो. परंतु मुसळधार पावसाची शक्यता नाही. मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण येथेही पुढील 4 ते 5 दिवस उघडीप राहील. केवळ हलक्या सरी बरसतील. मात्र, पुढील आठवडा कोरडाच राहण्याची शक्यता आहे".

खरीप हंगामातील पेरण्यांना वेग आला असून कृषी विभागाने दिलेल्या आकडीवरून राज्यात सरासरी क्षेत्राच्या 67 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. राज्यात एकूण 1 कोटी 44 लाख 36 हजार 54 हेक्टर सरासरी खरीप क्षेत्रापैकी 96 लाख 20 हजार 671 हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झाली आहे. गतवर्षी याच कालावधीत सुमारे 84% (1 कोटी 20 लाख 65 हजार 230 हेक्टर) पेरणी पूर्ण झाली होती.

जून महिन्यात पावसाची 48 टक्के तूट - यंदाच्या मान्सूनमध्ये जून महिन्यात पावसाची 48 टक्के तूट होती. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई करू नका, असे आवाहन करण्यात आलं होतं. मात्र, पावसानं जुलै महिन्यात चांगली हजेरी लावल्यामुळे पेरण्यांचा टक्का वाढला आहे. यंदाच्या हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस आणि मका या पिकांना सर्वाधिक पसंती दिली आहे. खरीपात सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या सोयाबीनच्या 66 टक्‍के आणि कापूस पिकाच्या 71 टक्‍के इतक्या पेरण्या पूर्ण झालेल्या आहेत.

राज्यात पेरणीचे विभागनिहाय प्रमाण- राज्यातील 8 प्रमुख कृषी विभागांमध्ये झालेली पेरणी मध्ये अमरावती विभागमध्ये 83% पेरणी पूर्ण (31.60 लाख हेक्टर सरासरी क्षेत्रापैकी 26.08 लाख हेक्टरवर पेरणी) झाली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात 73% पेरणी पूर्ण झाली आहे. तर नाशिक विभाग येथे 71% पेरणी पूर्ण करण्यात आली आहे. लातूर विभागमध्ये 70% पेरणी पूर्ण झाली आहे. नागपूर विभागामध्ये 56% पेरणी पूर्ण झाली आहे. पुणे विभागामध्ये 50% पेरणी पूर्ण झाली आहे. कोल्हापूर विभागामध्ये 43% पेरणी पूर्ण आणि कोकण विभागामध्ये 13% पेरणी पूर्ण झाली आहे. तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कापसाच्या पेरण्यांना मोठा वेग मिळाला आहे. अमरावती विभागात सर्वाधिक 83% तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात 73% पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मक्याला यंदा शेतकऱ्यांनी प्रचंड पसंती दिली आहे. सरासरी 9.33 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल 8.90 लाख हेक्टरवर (95%) पेरणी झाली आहे. नाशिक जिल्हा यात आघाडीवर आहे. तसेच राज्यात सध्या एकूण 1.06 लाख हेक्टरवर (8%) ऊसाची लागवड झाली आहे.

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